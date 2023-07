Azt mondták nekik, messze a tűz, minden oké, közben már nem kaptak levegőt - pánik, káosz és tanácstalanság Rodoszon!

Földi paradicsomból földi pokollá vált az erdőtüzek miatt a görög sziget. Többen a helyszínről számoltak be tapasztalataikról.

Fotók: szlovák tűzoltóság - TASR

Sokakat már evakuáltak az erdőtüzek által veszélyeztetett térségekből, a vélemények megegyeztek abban, hogy az arról szóló információk, miszerint hotelekben helyezték el őket az evakuálás után, hamisak. A Tvnoviny.sk-nak több nyaraló is beszámolt a Rodoszon tapasztaltakról.

"Tegnap evakuáltak bennünket, de semmiről nem tudtunk, a küldöttünket nem értük el. CSónakokba raktak minket, majd valamilyen hajóra, aztán eljutottunk végre egy városba. Rettenetes 24 óra van mögöttünk a gyerekekkel. Nem volt semmiféle alternatív szálláshely, mint azt a médiában közölték. Egy iskolában voltunk elszállásolva, ahol egy WC volt, és nem tudtuk a telefonjainkat sem tölteni. Segítségre van szükségünk, de sem a küldöttünk, sem a nagykövetség nem veszi a telefont" - számolt be az egészről Barbora.

Lindos térségéből már két napja evakuálták az ott nyaralókat. "Most egy sportcsarnokban vagyunk, több száz másik emberrel, a földön alszunk. Az utazási iroda néma, nem kapunk semmilyen információt. Két napja még a hotelbe új vendégek érkeztek, amikor már hamu hullott az égből" - folytatta egy másik nyaraló, Martin.

Egy másik nő is arról számolt be, hogy senki nem kommunikál velük arról, milyen a helyzet és mi vár rájuk a következőkben. A legtöbben emiatt vannak felháborodva. Mariana egyenesen arról számol be, hogy az utolsó pillanatig azt hajtogatták nekik, hogy minden rendben. "Azt mondták, a tűz messze van, nem vagyunk veszélyben. Mivel azonban már sűrű füst gomolygott odakint, lementünk a recepcióra, ahol azt mondták, azonnal el kell hagynunk a hotelt és lemennünk a partra" - hangsúlyozta.

Útközben több száz emberrel találkoztak, akik szintén a hoteleiket hagyták el Kiotari térségében. "Nem volt a parton semmilyen vízi jármű és nem buszokkal evakuálták az embereket, bőröndökkel vagy pusztán hátizsákokkal gyalogoltunk 10-15 kilométert Gennadiig" - emlékeztetett. Hozzátette, estére ismét bonyolódott a helyzet, ugyanis a háttérben már látták a lángokat, miközben a parton több ezren várakoztak az evakuálásra. "Némelyik külföldi utazási iroda buszokat küldött az ügyfeleiért, a legtöbben viszont az út mentén várakoztak a partnál" - húzta alá.

A SME napilapnak is beszámoltak néhányan, videót is küldtek, ami megtekinthető a cikkükben.

Az egyik ilyen videón egy kisfiú mondja a testvérének, hogy "ott hátul már ég", miközben a videón látni, hogy a hotel mögött már sűrű füstöt látni a perzselő lángok fényével.

Egy másik, hotelben készült videón épp azt mondja valaki magyarul, hogy "evakuálás", miközben a hotel előcsarnokában emberek állnak hátizsákokkal. "A partra kellett mennünk, az emberek sírtak" - mesélte a videót beküldő hölgy, Erika, hozzátéve, hogy a csomagjaikat nem vihették, mivel elsőbbséget élvezett, hogy minél több embert tudjanak kimenekíteni csónakokkal.

Vasárnap este ők is megérkeztek Pozsonyba, egy kisebb hátizsák volt náluk és két vászontáska. A hölgy édesanyja azt mondta, hogy az utolsó pillanatig váratták őket. "Már reggel bejelenthették volna és rendelhettek volna buszokat. Ehelyett két órát várattak a recepción, aztán azt jelentették be, hogy fussunk a partra, a bőröndjeinket hagyjuk ott" - mesélte.

Lenka, egy besztercebányai nő pénteken érkezett Rodoszra, de alighogy kicsomagoltak, már éreztélk is a nyomasztó légkört. Szombaton reggel pedig arra ébredt, hogy hamu lepte be a balkonjukat.

Azt mondta, hogy ha a hotel menedzserei már akkor kezdik oldani az ügyet, akkor nem alakult volna ki akkora káosz. Délután kettőkor már látták a füstöt, de még mindenki azt hangsúlyozta, hogy semmi baj. Csak mikor már nem lehetett levegőt kapni, akkor mondták nekik, hogy irány a part.

A SME-nek beszámoló két hölgy azt mondta, hogy miután csónakkal elvitték őket, hotelben kaptak szállást, majd onnan mehettek a gépre, ami hazahozta őket.

"Túléltük a poklot, noha voltak pillanatok, amikor azt hittük, nem bírjuk ki" - mesélték.

(SME)