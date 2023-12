Azt várhatod, hogy legalább megkísérlik megbecsülni Hamran Istvánt vagy Ódor Lajost

A közösségi média gusztustalan labirintusában néhány állandóan betegesen okádó, jobb esetben vigyorgó korlátolt „felvidéki“ fazonon kívül nem igazán érte el a kényszeresen ágáló páciensek ingerküszöbét Hamran István itt közreadott interjúja.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

Nyilván azért nem, mert aki simán retardált, úgyis magas neki az emberi beszéd. Másrészt, amint az a jelzett interjúból kiderül, a volt rendőrfőkapitány bár szigorúan kritikus véleményt nyilvánít Robert Fico és Peter Pellegrini jelenleg országló politikai bűnszövetkezetéről, egyelőre nem veszélyeztet közvetlenül egyetlen politikai kalandort sem. Hiszen nem politikus még, „csak” egy értelmes, tehát gondolkodni képes állampolgár ő! Aki persze belügyi felsővezetőként láthatott és megtapasztalhatott már annyit, hogy képes legyen tárgyilagos ítelétet mondani a jelenleg hatalmon levő politikusok viselt dolgairól és holdudvaruk állapotáról. Egyébként miért lett volna annyira sürgős a megvadult Matúš Šutaj Eštok belügyérnek száműzni Hamrant a rendőri testületből?

Hamran személye viszont akkor lesz minimum érdekes, ha értelmes és gondolkodni képes állampolgári státuszát politikusira cseréli. Amitől, amint azt kinyilatkoztatta volt, egyáltalán nem zárkózik el. Sőt! Így aztán igencsak rövid időn belül a vele azonos értékrendet képviselő közszereplőkkel együtt akár politikai pártot alapíthat. Avagy már egy létező, általa demokratikusnak ítélt politikai párthoz igazol. Esetleg államfőjelölt lesz belőle...

Na, akkor tessék majd megnézni, mi nő ki a közösségi média és a politika porondjából. Nem kell prófétának lenni, hogy biztonsággal prognosztizáljuk, mekkora detonáció gerjed majd a fospumpában. Az is holtbiztos, hogy korántsem csak a Fico- és Pellegrini-féle pártcsicskák és egyéb önkéntesen minden lében kanál többségi húgyagyúak esnek majd neki Hamrannak, hanem a szlovákiai magyarok közül is akárhányan. Ahogy a szlovákság jó része, önként és dalolva, csak az öncélú mocskolódás kedvéért is. De tuti, hogy szervezetten, méghozzá akár pártalapon, a Magyar Szövetség vakhitű híveiként is bevetik majd magukat sokan. Annak a kispályás csürhének a szolgálatában, amely legalább két évtizede a szlovákiai közélet vakvágányán vesztegelve legfeljebb színleli a politizálást. Érdekképviselet címszó alatt a sima koldustempó a jellemzőjük, amellyel évek óta Magyarországnál kilincselnek, legújabban meg már a Ficóék küszöbén gazsulálnának némi politikai alamizsna reményében. Cserébe pedig legfeljebb konzervatívnak csúfolt fasisztoid korteskedésre, ellenséggyártásra, hamis lózungok felböfögésére, öncélú riogatásra, átlátszó szájhősködésre, valós és vélt sérelmek konzerválására, vagyis szimpla hazudozásra képesek. Meg arra, hogy ki tud közülük nagyobbat turházni az ún. etnikai politizálás ventilátorába...

Csoda, hogy ennek a izzadságszagú erőlködésnek az eredménye mindössze mintegy százharmincezer rájuk leadott szavazat? Lássuk be, a szlovákiai magyar népesség kb. egyharmadáról van szó! A kétharmad meg méla udorral otthon maradt, vagy máshová vesztegette a voksait. Nem kevesen például annak a Ficónak ajándékozták, aki annak idején legfeljebb lábtörlőnek használta őket...!

Várhatod tehát, hogy akadjon számottevő szlovákiai magyar, akik legalább megkísérlik megbecsülni az olyan embereket, mint Hamran István vagy akár Ódor Lajos. Arról az Ódorról van szó, akit magyar identitását devalválva már akkor leköpködtek, amikor az államfő, Zuzana Čaputová még csak tervezte ideiglenes kormányfői kinevezését. Csak azért, mert világos volt, hogy nem azon a igénytelen bikfanyelven makog, mint a kispályás csürhe...