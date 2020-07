Báj, kellem, elegancia és egy csipetnyi romantika a nappalinkban

Hogyan csempészhetjük mindezt a helyiségbe, ahol napunk egy jelentős részét eltöltjük? Elsősorban önmagunkkal, ám kiváló atmoszférát biztosít ehhez egy pompás kandalló vagy kályha is!

Képzeljék el, hogy az olyan masszív téli időszakban, mint amilyet az elmúlt években tapasztaltunk, mennyire jól eshet egy húzós munkanap után elnyúlni a kandallónk előtt és hallgatni a tűz ropogását.

A kellemes beltéri hőmérsékletet biztosító hagyományos fűtés mellett egy kandalló, illetve kályha nem kizárólag hőt bocsát ki, hanem az otthon melegével igyekszik szolgálni a szó átvitt értelmében is.

A főként Csallóközben és annak szélesebb vonzáskörzetében tevékenykedő Cobbler s.r.o. csapa hozzáértésével és tapasztalatával egy kandalló vagy kályha megépítésének minden műszaki, biztonsági és esztétikai követelményét biztosítja.

Egy kandalló manapság már nemcsak egyetlen helyiség fűtését biztosítja, hanem a modern trendeket követve biztonságos módon, a hálózati hőszolgáltatástól függetlenül láthatja el hővel otthonunk többi részét is, akár jelentősebb összeget megspórolva ezzel egyéb terveinknek.

Éppen ezért érdemes következetesen átgondolni, illetve tanácsot kérni már az építkezés tervezésekor is, hogy hová is kerüljön, hol szolgálhatja legmegfelelőbben otthonunkat, családunkat, minket.

Egy kandalló azon kívül, hogy praktikus, a lakás éke is, mivel a figyelmet is azonnal magára vonja.

Alapvetően mindig is szükségünk volt a tűzre, nemcsak a melegére, de a látványára is. Utóbbitól megfosztott bennünket a hálózati hőszolgáltatás, egy kandalló azonban még a legnagyobb csendben vagy sötétben is visszacsempészheti ezt a csodás, romantikus és izgalmas érzést a nappalinkba.

Forduljon bátran csapatunkhoz, kérje ki véleményünket, és a folyamat kezdetétől akár „kulcsra” is elkészítjük az Ön által kiválasztott helyen, módon, akár egyedi küllemmel!

Elérhetőségeink:

Cobbler s.r.o., Želežničná 61/6, 932 01 Veľký Meder

Tel.: +421 908 109 502

E-mail: cobblersro@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/cobbler.krby/

web: www.cobbler.sk

(PR-cikk)