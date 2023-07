Bajban az antikorrupciós OĽaNO: megbízottjuk "ott felejtett" egy borítékot a szenci hivatalban!

Az OĽaNO régi Fiat 500-asokat hozott be Olaszországból a kampányához, és akit megbíztak némelyikük hazai regisztrálásával, ott hagyott egy borítékot is a Szenci Járási Hivatalban. A párt hárít és mossa kezeit, az illető pedig azt állíja, hogy csak "ott feljtette" és másnap már ment is vissza érte.