"Bajban van az unokája" – tömegével húzzák le az időseket, az országban először a dunaszerdahelyi nyomozók léptek az ügyben

Ez már nem néhány idős néni, bácsi átverése, voltak olyan napok, amikor több, mint 160 idős embernek hívtak azzal, hogy bajban van az unokája, sürgősen küldjön pénzt.

Illusztráció - Pixabay.com

A szerda hajnali órákban nagyszabású házkutatást tartott a Dunaszerdahelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi osztálya a lévai járásbeli Ipolyságon egy olyan bűnbanda után nyomozva, amelyik a működése során ezidáig feltehetően több százezer eurót zsákmányolhatott idősektől. A pontos számot azért is nehéz megmondani, mert az átvert idősek közül sokan jelentkezni sem mernek, mert szégyellik, hogy csalás áldozatává váltak.

Amilyen aljas a módszer, annyira zseniális is

A szervezetten működő banda az idős emberek sokkolására játszik és arra, hogy mégha sok telefonhívás mellé is megy, vagy épp az idős embernek van annyi lélekjelenléte, hogy rájuk csapja a telefont, néhány esetben biztosan találnak valakit, aki féltve az unokáját, küldi a pénzt. Az áldozatokat többnyire az Aranyoldalak (Zlaté stránky) című internetes telefonkönyvből keresik ki, itt nevet, lakcímet és ami fontos, vonalas telefonszámokat találnak. Ez azért lényeges, mert úgy gondolkodnak, hogy ilyen telefonja már csak az idősebb generációnak van, és az ő célpontjaik pont ezek a sérülékenyebb emberek. A másik megtévesztés, hogy általában külföldi SIM-kártyáról hívnak, így az még inkább összezavarhatja az áldozatot, ha véletlenül látja a hívó fél telefonszámát.

Általában a délelőtti órákban hívják az időseket, azzal számolva, hogy olyankor az unoka valószínűleg nem tartózkodik otthon, iskolában vagy munkában lehet. Ha a kiválasztott idős ember a csalók felvetésére azt válaszolja a telefonba, hogy nincs unokám, a csalók egyszerűen bontják a vonalat. Ha viszont az idős ember meghökken a történet hallatán, hogy bajban van az unokája, akkor egy profin kidolgozott rendszer lép életbe.

Egy ilyen telefonbeszélgetés a következőképpen zajlik:

Csalók: Halló, Kovácsné Máriával beszélek?

Idős áldozat: Igen, ki az?

Csalók: Én az unokája barátja vagyok, bajba került az unokája.

Idős áldozat: Jaj istenem, mi történt a Tamással?

Csalók: Tamás átvett egy csomagot amiben drog volt, a rendőrök elkapták, és azonnal szüksége van 30 ezer euróra, hogy szabadon engedjék.

Az ilyen történettel sokkolt idős ember sokszor szinte akadékoskodás nélkül kérdezi, hogy hova küldje a pénzt. Többféle fiktív történettel hívhatják az idős áldozatokat, de vannak jól bevált és hihető sztorik, amelyeket a legapróbb részletekig szétdolgoztak a csalók, hogy az amúgy is stresszhelyzetben lévő idős emberben ne merüljön fel a kétely.

Íme egy másik telefonhívás, amely még részletesebb és aljasabb. Itt már magyarországi szálakat is belekevernek a történetbe:

Csalók: Halló, Kovácsné Máriával beszélek?

Idős áldozat: Igen, ki az?

Csalók: Én az unokája barátja vagyok, súlyos balesete volt az unokájának.

Idős áldozat: Micsoda? Hogy van a Tamás?

Csalók: Tamás itt van mellettem, de sajnos a baleset során megsérült az arca, így nem tud beszélni sem. Nézze, az orvos aki ellátja, sürgősen kér 10 ezer eurót azért, hogy ne jelentse be a rendőrségen a balesetet, mert akkor még le is tartóztatják az unokáját.

Ha az idős ember esetleg rácsapná a csalókra a telefont, arra az esetre is van megoldása a bűnbandának. Ekkor jön a második telefonhívás, persze a bűnbanda egy másik tagjától:

Csalók: Halló, Kovácsné Máriával beszélek? Itt a rendőrség.

Idős áldozat: Igen, én vagyok az.

Csalók: Ugye, az előbb valakik felhívták önt azzal, hogy az unokája bajban van?

Idős áldozat: Igen, honnan tudják?

Csalók: Lehallgattuk a beszélgetést. Jól reagált a telefonhívásra, azok valóban csalók voltak, mi megpróbáljuk elkapni őket, kérem, segítsen nekünk! Küldje el nekik a pénzt úgy, ahogy kérték, hogy le tudjunk csapni rájuk, mikor átveszik a csomagot. Aztán természetesen ön visszakapja a pénzt...

Ez a második telefonhívás a már az amúgy is felzaklatott idős embert tovább húzza egy olyan érzelmi hullámvölgybe, amelyben egyre hajlamosabbnak érzi magát arra, hogy zavarában inkább sodródjon a történésekkel. A csalók tehát minden olyan élethelyzetre gondolnak, amikor valaki nem rakja le a telefont egyből. Ha megérzik az aggódást vagy a meghökkentséget az áldozaton, akkor nem adják fel, és továbbviszik a csalfa történetet.

A pénz útja

A telefonhíváskor a csalók mindjárt hatalmas összegekkel kezdik, mondván, hogy 10 vagy 30 ezer euróra van szükség. Azért így kezdik, mert persze nem tudják, mekkora megtakarítása van az áldozatnak otthon. Ha a történet hallatán az idős ember azt mondja, hogy jaj, nincs annyi, csak 3500 euró minden megspórolt pénzem, akkor jön a válasz a csalóktól: nem baj, talán annyi is elég lesz, de küldje az összeset, ami otthon van.

Ha az áldozat beleegyezik, hogy elküldje a pénzt, akkor a csalók a következő instrukciót adják az idős embernek:

"A pénzt csomagolja be valamilyen zacskóba, és tegye egy reklámtáskába. Tegyen mellé még papucsot, törölközőt és szappant is, mert ugye – kiindulva a fenti történetből – a kórházi ellátáshoz most ezek is fognak kelleni. Küldünk oda egy taxit, de semmiképpen se beszéljen egyetlen szót se a taxissal" – mondják a csalók az áldozatnak a telefonba. A sokkolt áldozat lépésről lépésre teszi, amire kérték.

A csalók közben felhívnak egy helyi taxiszolgálatot, és az idős ember címére küldik azzal az instrukcióval, hogy egy csomagot kell elhoznia a címről egy másik helyszínre. Ha a taxis – aki egyébként nem is tudja, miben vesz részt akaratán kívül – bele is nézne a táskába, abban pusztán egészségügyi jellegű dolgokat lát. Miután az idős áldozat átadta a csomagot a taxisnak, még mindig nincs vége a történetnek, a csalók továbbfűzik a szálakat.

Nagyon fontos, hogy nem engedik, hogy az idős ember megszakítsa a vonalat, miután már beleegyezett, hogy küldi a pénzt. Azután, hogy a taxis már elhajtott a pénzzel, egészen addig beszéltetik az idős áldozatot, amíg a pénz meg nem érkezik a csalók által megadott címre.

Erre a következő történetet használják: a telefonban azt mondják az idős áldozatnak, hogy most ott van velük egy ügyvédnő is, aki az unokáját jött védeni, ekkor a csalók átadják a telefont egy női társuknak, az pedig kellemes megnyugtató hangon mondja el az áldozatnak, hogy minden rendben lesz, már írja a szükséges papírokat, és bizalomgerjesztő módon mondja az áldozatnak, hogy igyon vizet, nem lesz semmi baj, ha megérkezett a pénz, akkor az unokája már lassan mehet is haza. A telefont azért nem engedik letenni, nehogy az áldozat felhívhassa más hozzátartozóját, netán a rendőrséget.

A mostani, szinte nagyüzemi lehúzások mögött egy dél-szlovákiai bűnbanda áll, akik főként a Dunaszerdahelyi járásban próbálják kicsalni az idősek pénzét. Mária Linkešová kerületi rendőrszóvivő két konkrét feljelentést említett, de nem zárta ki, hogy ezek száma a későbbiekben megnő.

Az egyik esetben egy 81 éves asszonyt azzal hívták fel, hogy megverték az unokáját, Tamást, majd 20 ezer eurót kértek tőle. Az idős hölgy 8 ezret tudott adni végül, amiért a már említett módszerrel küldték a taxist. Egy másik, 77 éves idős asszonynak azt adták be, hogy lányunokája drogügybe keveredett, és amennyiben nem fizet 30 ezer eurót, levágják az ujjait és mehet a sittre.

Hogy miért ez a nagy távolság a csalók és vadászterületük között? A válasz egyszerű: az itteni időseknél egyszerűen több megtakarított pénzt feltételeznek, mint az innen keletebbre lakóknál, és az a helyzet, hogy itt találnak is.

A dunaszerdahelyi rendőrök utánamentek az ügynek

Ritkább, hogy egy bizonyos járás rendőrnyomozói egy másik járásban járnak el, de jogilag nem lehetetlen.

Ezidáig egyetlen járási rendőrkapitányság sem tudta felfejteni ezeknek a bűnszövetkezeteknek a gyökerét, ugyanis annyira részletesen kidolgozott, és a véletlenszerűségre játszó csalfa hálózatról van szó, hogy nehéz a bizonyítási eljárás.

A telefonszám külföldi, így mindenki azt gondolja, hogy ez valami nemzetközi hálózat, és elérhetetlen a helyi bűnüldöző szervek számára (pedig csupán egy külföldi kapcsolatra van szükség, aki ott megvásárolja, majd elpostázza ide a SIM-kártyát, esetleg a dél-szlovákiai csalók külföldön élő ismerősei vesznek részt a csalásban, és hívják fel onnan a Dunaszerdahelyi járás időseit, arról nem beszélve, hogy ma már bármilyen külföldi telefonszámnak percek alatt utánajárnak a rendőrök).

A taxis nem beavatott, csak egy telefonhívást kap, hogy honnan hova vigyen el egy csomagot, nem tudva, hogy milyen aljas bűncselekményben játszik közre, akaratán kívül. Aki pedig átveszi a csomagot a megadott címen, akár azt is mondhatja, őt csak egy idegen ember bízta meg, hogy vegyen át egy küldeményt és azt sem tudja, mi van benne. Nagyon sok tehát a megfoghatatlan részlet. A dunaszerdahelyi rendőrség bűnügyi osztálya most mégis eljutott oda, hogy egy ilyen bűncselekményhez kapcsolódó helyszínen tartottak házkutatást. Több, a bűncselekmények elkövetésére utaló nyomot rögzítettek és egy konkrét személlyel szemben gyanusítással is éltek.

Hogyan védjük szüleinket, nagyszüleinket?

Erre a bűnözési mechanizmusra is érvényes, ami a a drogdílerekkel kapcsolatos megállapítás: ha egyet elkapnak, tíz másik jöhet helyette. Nem lehet garantálni, hogy egy ilyen hálózat lefülelésének másnapján nem kezdi el valaki ugyanazt a módszert használni.

Elejét venni ezeknek a bűncselekményeknek csak az idősebb és ezért sokszor hiszékenyebb emberek felvilágosításával lehet.

Tény, hogy akiknek nincs vezetékes telefonjuk, nem nagyon válnak ilyen csalások célpontjává. Az is tény, hogy akinek a vonalas telefonszáma és egyéb adatai nem elérhetőek az Aranyoldalakban vagy az interneten szabadon hozzáférhető jegyzékekben, szintén védettebbek. És az sem árt, ha többször ismételjük idősebb szeretteinknek, hogy soha, de soha ne küldjenek pénzt senkinek se, bárki bármit is mondana a telefonban.

(knor)