Bajnok lett a HC DAC női B. csapata is!

A HC DAC szlovák 1. ligában játszó női B csapata a bajnokság utolsó fordulójában hazai pályán fogadta Trencsén csapatát, melyet legyőzve a tabella első helyére kerültek. Így ebben a szezonban egy újabb bajnokcsapatot ünnepelhet Dunaszerdahely.

"Duplán is van okunk az örömre, ugyanis a győzelem mellett sikerült megszereznünk a Szlovák első osztályú bajnoki címet is! Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert az egész szezon során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a szív, az akarat a nehéz pillanatokban is hajtott minket. A fejlődés folyamatos és konstans volt, ez a jövő csapatának építéséhez az egyik legfontosabb lépcsőfok. Köszönjük az egész éves drukkolást a szurkolóknak, a szakmai stáb munkáját és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ehhez a sikerhez!” – nyilatkozta Prikler Silvia edző.

1. liga, 26. forduló:

HC DAC Dunaszerdahely - HK AS Trenčín: 42-31 (22-15)

(hcdac)