Bajnokok Ligája 2022-23 - Ki nyer a fogadóirodák szerint?

Az UEFA Bajnokok Ligája minden év szeptemberétől egészen az azt követő év májusáig tart. A rangos esemény Európa legnagyobb mérkőzésének számít, melyen kizárólag a legmagasabb osztályú európai klubok vehetnek részt.

Maga az esemény 1955-ben indult Franciaországból, mely egyenes kieséses tornának számított, illetve kezdetben csak azok vehettek részt rajta, akik hazai bajnokok voltak. Mai formáját és nevét 1992-ben kapta, azóta pedig akik nem kvalifikáltak a Bajnokok Ligájába, esélyt kapnak a másodosztályú Európa Liga versenyre, valamint az UEFA Európa Konferencia Liga versenyére is. Természetesen az eseményre már jóval előre készülnek a fogadóirodák is, ahol jobbnál jobb ajánlatokkal, odds-okkal és bónuszokkal lehet találkozni az eseményre való tekintettel. Annak ellenére, hogy már javában zajlanak a mérkőzések, ajánlott tisztában lenni, hogy mikre lehet fogadni a bukmékerek oldalain, ezért segítségképpen létrehoztunk egy listát, valamint leírjuk részletesen azt is, hogy a fogadóirodák szerint ki fogja megnyerni a Bajnokok Ligájának 2023-ban zajló döntőjét.

Az alábbi témakörökben fogadhatsz a Bajnokok Ligájának eseményén:

Győztes csapat

Legtöbb gól (gólkirály)

Csapat szintű fogadások: mely csapatnak van több gólhelyzete, mindkét csapat gólt szerez, stb.

Sárga/piros lapok mennyisége

Felett/Alatt

Félidő eredménye

Pontos végeredmények

Paris Saint-Germain

A fogadóirodák szerint az egyik legesélyesebb csapat a PSG. A professzionális futball klub a francia labdarúgás legfelsőbb osztályába tartozik, egyúttal az ország legsikeresebb csapata, hiszen több, mint 40 hivatalos kitüntetéssel rendelkeznek, ebből 10 bajnoki cím, valamint számos országos trófeát is nyertek. Maga a klub 1970-ben lett alapítva, első francia kupájukat 1982-ben nyerték. A ‘90-es évek számítanak a csapat legsikeresebb éveinek, mivel ekkor két bajnoki kupát, két ligakupát, két szuperkupát és három francia kupát szereztek. A világ egyik legnépszerűbb klubja mindig rendkívül tehetséges játékosokkal volt tele, ezért nem meglepő, hogy mai napig is jó képességű játékosok neveit láthatjuk a csapat keretében: Lionel Messi, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Neymar és Marco Verratti.

Manchester City F.C.

A Manchester City F.C. egy angliai futball klub, amely a Premier League versenyeiben is részt vesz. A klubot 1880-ban alapították, otthona pedig Manchester-ben található. Érdekesség, hogy a 143 éves klubcsapat először West Gorton néven futott, jelenlegi nevét pedig 1894-ben kapta. A csapatnak sok tehetséges játékosa és menedzsere volt a történelem során, jelenleg pedig Pep Guardiola, a Bayern München és a Barcelona korábbi edzője 2016-ban lett a csapat új menedzsere. Többek között azért is jöhet ki a Manchester City a Bajnokok Ligája győzteseként, mert amellett, hogy kiemelkedő játékosokkal rendelkeznek, a 2021/22-es mérkőzésen harmadik helyen végeztek, ami azt jelenti, hogy eddigi legmagasabb pozíciójukat sikerült megszerezniük.

Real Madrid

Fogadóirodák szerint a Real Madrid a legesélyesebb a nyerésre, hiszen az 1902-ben alapított spanyol klub csapat az európai futballban 21 trófeát tudhat magáénak, illetve 14-szer nyerték meg az UEFA Bajnokok Ligája győztes címet. A Real Madrid a Barcelonával megegyező helyen áll a világ leghíresebb klubjaként. Hazai labdarúgásban összesen 68 trófeát nyert a csapat, világszerte pedig 8 címet sikerült bezsebelniük. A Real Madrid jelenlegi vezetőedzője Charles Ancelotti, a menedzser pedig Florentino Perez. A klub sikeres játékosai között van Karim Benzema (kapitány), a horvát származású Luka Modric, Antonio Rudiger, illetve Federico Valverde is.

Bayern München

Érdemes még kiemelni a profi német labdarúgó csapatot is, a Bayern München-t, hiszen számos fogadóiroda nagyon jó odds-okat kínál a klub csapatra. A Bayern a német futball történelem legsikeresebb csapata, mely többek között 32 nemzeti bajnoki címmel, illetve 20 nemzeti kupával is rendelkezik. A csapatot 1900-ban alapította 11 profi labdarúgó játékos Franz John vezetésével. A sikeres európai csapat tagjai között öten rendelkeznek Aranylabdával, ketten a legjobb FIFA férfi játékosa díjat nyerték el, négyen pedig európai Aranycipőt, illetve ketten UEFA az év klublabdarúgója díjat is kaptak. A klub vezérigazgatója jelenleg Oliver Kahn, jelenlegi keretükben pedig számos tehetséges játékos neve felbukkan, például Thomas Müller, Joshua Kimmich, valamint Leroy Sane is.

