Bajnokok Ligája: Az Atlético Madrid ellen folytathatja jó sorozatát az Inter

A kisebb hullámvölgybe került Atlético Madridot fogadja kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első mérkőzésén az Internazionale, amely rendes játékidőben tavaly szeptember vége óta nem szenvedett vereséget egyik versenysorozatban sem.

Fotó: TASR/AP - Luca Bruno

Az olasz bajnokságban az Inter úgy áll kilencpontos előnnyel az élen, hogy egy találkozóval kevesebbet játszott, mint közvetlen üldözője, a második Juventus.

A BL-ben ráadásul veretlenül tudta le a csoportkört Simone Inzaghi vezetőedző együttese, amely ennek ellenére másodikként zárt saját négyesében, így sorsolták össze az E csoportot ugyancsak veretlenül megnyerő Atléticóval.

A madridiak az utóbbi hetekben összehoztak néhány meglepő eredményt, a Király Kupa elődöntőjében például otthon szenvedtek 1-0-s vereséget az Athletic Bilbaótól, majd a La Ligában szintén egy góllal kaptak ki az Európa-ligában címvédő, de az idény nagy részében a spanyol élvonalban maradásért küzdő Sevilla vendégeként. A keddi BL-ütközetre ugyanakkor kiütéses győzelemmel készült fel Diego Simeone vezetőedző csapata, amely szombaton 5-0-ra verte pályaválasztóként a Las Palmast a bajnokságban.

A mostani idényben ugyanakkor idegenben nem nagyon megy a játék az Atléticónak, amelyre kifejezetten nehéz feladat vár Milánóban, az Inter ugyanis saját közönsége előtt a Sassuolótól elszenvedett tavaly szeptemberi bajnoki vereség óta nem veszített tétmeccset, igaz, az Olasz Kupa nyolcaddöntőjében a Bologna hosszabbítás után le tudta gyűrni a kék-feketéket.

Az összecsapásnak tehát a jelenlegi formát figyelembe véve inkább az otthon szereplő Internazionale az esélyese, de az Atlético Madrid habitusát ismerve mindenképpen parázs csatára van kilátás. A San Siróban 21 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti majd.

A másik kedden kezdődő nyolcaddöntős párharc első felvonásán a PSV Eindhoven látja vendégül a Borussia Dortmundot, s bár papíron a német csapat számít erősebbnek, a közelmúlt eredményei alapján kiegyenlített találkozót is játszhatnak a felek. A holland bajnokságot tízpontos előnnyel vezető eindhoveni együttes a mostani szezonban otthon még nem veszített tétmérkőzést, pedig a BL csoportkörben az Arsenal és a Sevilla is az ellenfelei között volt. A Dortmundnál ugyanakkor döcögni látszik a gépezet, idegenben kiváltképp, a Bundesligában ugyanis 11 meccsen 6 döntetlen mellett csak 4 győzelem jött össze a Borussiának. Az Edin Terzic vezetőedző által irányított német csapat ugyanakkor a BL-ben tisztességesen teljesített, mert bár a csoportkör nyitányán kikapott a Paris Saint-Germain otthonában, utána több meccset nem veszített, s nyert például Newcastle-ben, valamint az AC Milan vendégeként is.

A PSV és a Dortmund a BL-ben eddig egyszer vívott párharcot, a 2002-es csoportkörben a németek 3-1-re győztek Hollandiában, míg Dortmundban 1-1-es döntetlennel ért véget a találkozó.



MTI