Bajnokok Ligája: Bajban a Liverpool, továbbjutott a Dortmund, csoportelső a Barcelona és a Porto

A Borussia Dortmund az FC Bruges ellen játszott hazai döntetlennel biztosította be továbbjutását a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének szerda esti ötödik fordulójában, amelynek során az is biztossá vált, hogy az FC Barcelona és az FC Porto egyformán csoportelsőként jut tovább a legjobb 16 közé.

A játéknap rangadóján a Paris Saint-Germain 2-1-re verte a vendég FC Liverpoolt, miközben a csoport másik meccsén a Napoli otthon 3-1-re győzte le a szerb Crvena Zvezdát, így ebben a négyesben csak annyi vált biztossá, hogy a Crvena Zvezda már nem juthat be a nyolcaddöntőbe.

A Barcelona a PSV eindhoveni legyőzésével tette biztossá csoportelsőségét a B jelű négyesben, amelyben a Tottenham 1-0-ra nyert a Wembley Stadionban az Internazionale ellen, és pontszámban beérte az olasz csapatot. Az utolsó fordulót azonban a londoni együttes várhatja jobb helyzetből, mert az egymás elleni mérlegben jobban áll, mint a milánói gárda.

A D csoportban a Lokomotiv Moszkva Galatasaray felett aratott kora esti sikerével már eldőlt, hogy az FC Porto és a Schalke jut tovább a nyolcaddöntőbe, kettejük portói összecsapása azonban a csoportelsőség kérdését is eldöntötte: a portugál együttes 3-1-re nyert, így az utolsó forduló eredményeitől függetlenül a csoport győzteseként jut be a legjobb 16 közé.



Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:

A csoport:

Borussia Dortmund (német)-FC Bruges (belga) 0-0

-----------------------------------------------

korábban:

Atlético Madrid (spanyol)-AS Monaco (francia) 2-0 (2-0)

-------------------------------------------------------

gól: Badiashile (2., öngól), Griezmann (24.)

piros lap: Savic (82., Atlético)

A csoport állása: 1. (és továbjutott) Atlético Madrid 12 pont, 2. (és továbbjutott) Borussia Dortmund 10, 3. (és Európa-ligás) FC Bruges 5, 4. AS Monaco 1



B csoport:

Tottenham Hotspur (angol)-Internazionale (olasz) 1-0 (0-0)

----------------------------------------------------------

gól: Eriksen (80.)



PSV Eindhoven (holland)-FC Barcelona (spanyol) 1-2 (0-0)

--------------------------------------------------------

gól: De Jong (83.), illetve Messi (61.), Piqué (70.)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) FC Barcelona 13 pont, 2. Tottenham Hotspur 7, 3. Internazionale 7, PSV Eindhoven 1



C csoport:

SSC Napoli (olasz)-Crvena zvezda (szerb) 3-1 (2-0)

--------------------------------------------------

gól: Hamsik (11.), Mertens (33., 52.), illetve El Fardou (57.)



Paris Saint-Germain (francia)-FC Liverpool (angol) 2-1 (2-1)

------------------------------------------------------------

gól: Bernat (13.), Neymar (37.), illetve Milner (45+1., 11-esből)

A csoport állása: 1. SSC Napoli 9 pont, 2. Paris Saint-Germain 8, 3. FC Liverpool 6, 4. Crvena Zvezda 4



D csoport:

FC Porto (portugál)-Schalke 04 (német) 3-1 (0-0)

------------------------------------------------

gól: Militao (52.), Corona (55.), Marega (94.), illetve Bentaleb (88., 11-esből)

korábban:

Lokomotiv Moszkva (orosz)-Galatasaray (török) 2-0 (1-0)

-------------------------------------------------------

gól: Donk (43., öngól), Ignatyev (54.)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) FC Porto 13 pont, 2. (és továbbjutott) Schalke 04 8, 3. Galatasaray 4, 4. Lokomotiv Moszkva 3

mti/para