Bajnokok Ligája - Bravúr kell a Bayerntől és a Portótól is

A továbbjutáshoz bravúros eredményt kell elérnie a címvédő Bayern Münchennek és az FC Portónak is a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcainak keddi visszavágóin.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A számos meghatározó játékost sérülés miatt nélkülözni kénytelen müncheniek a mostani BL-kiírás egyik legjobb és legizgalmasabb mérkőzésén 3-2-es vereséget szenvedtek múlt szerdán otthon a PSG-től. A visszavágón Hansi Flick vezetőedző változatlanul nem számíthat a csapat legeredményesebb tagjára, a lengyel válogatott Robert Lewandowskira, aki az Andorra elleni világbajnoki selejtezőn sérült meg. Szintén harcképtelen lesz a támadó Serge Gnabry, valamint a védő Nicklas Süle. Rajtuk kívül kérdéses a szereplése Lucas Hernándeznek és Leon Goretzkának, akik ugyancsak sérüléssel küzdenek.

"Mindent bele akarunk adni ebben a 90 percben, és két góllal többet szerezni, mint az ellenfél. Ez a célunk!"

- adta meg a siker receptjét Flick, akinek vélhetően ismét nagy szüksége lesz támadásban Thomas Müller rutinjára. A 31 éves csatár kiválóan futballozott a müncheni összecsapáson, amelyen gólt is szerzett.

"Minden azon múlik, hogy mennyire vagyunk precízek védekezésben azokban a trükkös helyzetekben, amelyeket ezek a sztárjátékosok, mint Mbappé, vagy Neymar, alakítanak ki"

- nyilatkozta Müller, aki a múlt szerdai találkozó után elmondottakhoz hasonlóan megint azt emelte ki, hogy hatékonynak kell lenniük a rivális kapuja előtt.

"Egyértelmű, hogy minden próbálkozásunkból nem lehet gól, de az mindenképpen meghatározó lesz, hogy mennyire és milyen módon akarjuk a kapuba juttatni a labdát"

- jelentette ki a 100-szoros válogatott támadó.

A másik oldalon Mauricio Pochettino vezetőedzőnek kevesebb problémája van a hiányzókkal, igaz, a védelemben valószínűleg nem számíthat majd a Münchenben a PSG második gólját szerző Marquinhosra. A brazil játékos a találata után kért cserét ágyéksérülés miatt, és egyelőre nem lehet tudni, hogy kedden ott lehet-e a pályán.

Az argentin tréner már az első meccs után is azt mondta, hogy a visszavágón nehéz dolguk lesz, és ezt most újfent hangsúlyozta: "tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon kemény összecsapás vár ránk, de készen állunk a Bayernre."

A másik keddi találkozón az FC Portónak még a Bayernnél is nagyobb erőfeszítésre lesz szüksége, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát a Thomas Tuchel vezetőedző - és segítője, Lőw Zsolt - által irányított Chelsea-vel szemben. A londoniak már a múlt heti első meccsen is Sevillában csaptak össze a portugál együttessel, és a koronavírus-járvány miatt elrendelt beutazási korlátozások miatt a visszavágót is a Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban játsszák.

Múlt szerdán a Chelsea 2-0-ra nyert, akkor a Porto volt hivatalosan a pályaválasztó, így az angol csapat nagyon jó helyzetben van a továbbjutást illetően. Tuchel tanítványai szombaton a Crystal Palace 4-1-es legyőzésével "melegítettek" a BL-mérkőzésre, míg a Porto a Tondela vendégeként nyert 2-0-ra a portugál bajnokságban.

Mindkét keddi meccs 21 órakor kezdődik, az M4 Sport a PSG-Bayern csatát közvetíti élőben.

(MTI)