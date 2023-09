Bajnokok Ligája - Gólgazdag meccsen győzte le a Bayern München a Manchester Unitedet

A Bayern München 4-3-ra legyőzte a vendég Manchester Unitedot szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

Fotó: TASR/AP

A vezetőedző Thomas Tuchel eltiltása miatt a másodedző Lőw Zsolt irányította hazaiak a 28. percben Leroy Sané nem túl jó lövésével szereztek vezetést, amit André Onana bevédett, majd pár perccel később Jamal Musiala megindulása után Serge Gnabry talált be közelről.

A fordulás után a vendégcsapat a nyáron szerződtetett Rasmus Höjlund első manchesteri góljával gyorsan szépített, de pár perccel később a Christian Eriksen kezezéséért megítélt büntetőből Harry Kane hamar visszaállította a kétgólos különbséget. A hajrában az MU Casemiro révén kétszer is szépített, de a Bayern Mathys Tel találatának is köszönhetően sorozatban 20. alkalommal is győzelemmel kezdte a BL-csoportkört, ami rekord.

A játéknap többi mérkőzésén a tavasszal döntős Internazionale 1-1-es döntetlenre végzett a Real Sociedad vendégeként, a BL-be hat év után visszatérő Arsenal odahaza simán legyőzte a PSV Eindhovent.

Az Európa-ligában címvédő és hétszeres győztes Sevilla hazai pályán 1-1-et játszott a Lensszal, az olasz bajnok Napoli egy hajrában esett öngóllal kerekedett vendéglátója, a Braga fölé. A 21 évvel és 183 nappal a BL-történelem legalacsonyabb átlagéletkorú csapatával kiálló Salzburg közel 80 percet emberelőnyben játszva nyert a Benfica vendégeként.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:

A csoport:

Bayern München (német)-Manchester United (angol) 4-3 (2-0)



gólszerzők: Sané (28.), Gnabry (32.), Kane (53., 11-esből), Tel (92.), illetve Höjlund (49.), Casemiro (88., 95.)

korábban:

Galatasaray (török)-FC Köbenhavn (dán) 2-2 (0-1)



g.: Boey (86.), Tete (88.), illetve Elyounoussi (35.), Goncalves (58.)

piros lap: Jelert (Köbenhavn, 73.)

B csoport:

Sevilla (spanyol)-RC Lens (francia) 1-1 (1-1)



g.: Ocampos (9.), illetve Fulgini (24.)



Arsenal (angol)-PSV Eindhoven (holland) 4-0 (3-0)



g.: Saka (8.), Trossard (20.), Gabriel Jesus (38.), Ödegaard (70.)

C csoport:

SC Braga (portugál)-SSC Napoli (olasz) 1-2 (0-1)



g.: Bruma (84.), illetve Di Lorenzo (45+1.), Niakate (88., öngól)

korábban:

Real Madrid (spanyol)-Union Berlin (német) 1-0 (0-0)



g.: Bellingham (94.)

D csoport:

Real Sociedad (spanyol)-Internazionale (olasz) 1-1 (1-0)



g.: Mendez (4.), illetve Martínez (87.)



Benfica (portugál)-FC Salzburg (osztrák) 0-2 (0-1)



g.: Simic (15., 11-esből), Gloukh (51.)

piros lap: Antonio Silva (Benfica, 13.)

(MTI)

