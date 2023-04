Bajnokok Ligája: Háromgólos hátrányból kellene felállnia a Bayernnek, a csodában bízik a Benfica

Nagy feladat előtt áll a német labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Bayern München, amelynek háromgólos hátrányt kellene ledolgoznia a vendég Manchester Cityvel szemben a Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcának szerdai visszavágóján.

A Thomas Tuchel - és egyik segítőjeként Lőw Zsolt - által edzett bajorok a múlt héten szorosabb eredményt is elérhettek volna Manchesterben, de helyzeteiket nem tudták gólra váltani, a 60. perc után pedig már egyre nehezebben tudták feltartóztatni ellenfelüket, amely végül megnyugtató előnyt harcolt ki magának.

A Josep Guardiola vezetőedzővel a BL-trófeára évek óta ácsingózó manchesteri sztáregyüttes épp az idény végére érte el csúcsformáját, a riválisok mérkőzéseinek eredményei kedvezően alakultak számára az angol bajnokságban is, ahol címvédőként már csak négy pont a hátránya az éllovas Arsenallal szemben. A City legutóbb február 5-én veszített tétmérkőzést, azóta 14 összecsapásból két döntetlen mellett 12-t megnyert. A BL és a Premier League góllövőlistáját egyaránt vezető norvég Erling Haalanddal a soraiban az angol csapat elsőszámú esélyessé lépett elő a legrangosabb európai kupasorozatban is, és kicsi a valószínűsége annak, hogy éppen most, háromgólos előny birtokában esik ki Münchenben.

A Bayern háza táján ráadásul öltözői nézeteltérésről írtak az elmúlt egy hétben, a gondok nyomán Sadio Mané játékjogát felfüggesztette a müncheni klub. A szenegáli válogatott csatár német sajtóértesülések szerint összeverekedett csapattársával, Leroy Sanéval a múlt heti BL-találkozót követően, és a többieknek kellett szétválasztaniuk őket.

Manén kívül ugyanakkor a régóta sérült Lucas Hernandezre és a lábtörésből lábadozó világbajnok kapusra, Manuel Neuerre nem számíthat Tuchel, ugyanakkor visszatér a csapathoz a csatár Eric-Maxim Choupo-Moting, aki az első negyeddöntős meccset sérülés miatt kénytelen volt kihagyni. A másik oldalon Guardiolának csak Phil Foden játékától kell eltekinteni, de őt leszámítva is roppant erős kezdő tizenegyet tud pályára küldeni Münchenben.

A két csapatnak ez lesz a nyolcadik egymás elleni BL-meccse, az eddigieken négy City-siker mellett három Bayern-győzelem született. A mérkőzést szerdán 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.

A múlt heti, hazai 2-0-s vereség után már csak a csodában bízhat a Benfica, amely szerda este az Internazionale vendégeként lép pályára a játéknap másik mérkőzésén.

Az első meccs után a portugál lapok "Depresszió" és "Kiábrándulás" szalagcímekkel jelentek meg, ami nem is csoda, hiszen a lisszaboni csapat 12 veretlenül megvívott meccs után kapott ki a legrangosabb európai kupasorozatban. Ráadásul Roger Schmidt vezetőedző nyári érkezése óta - minden sorozatot figyelembe véve - ez volt mindössze a harmadik veresége a gárdának, ami azért is volt különösen fájó a szurkolóknak, mert az előző találkozójukon a Portótól is kikaptak a bajnoki rangadón.

A Benfica hullámvölgyben van - az Inter elleni összecsapás óta egy újabb vereség is becsúszott a portugál ligában -, ezért óriási meglepetés lenne, ha Milánóban sikerülne kiharcolnia a továbbjutást.

Amibe kapaszkodhat, az az, hogy utóbbi kilenc idegenbeli mérkőzéséből nyolcat megnyert, s ezek közül hét alkalommal két vagy több gólt szerzett és összesen csak egyet kapott.

"Hinnünk kell abban, hogy meg tudjuk fordítani a párharcot Olaszországban, és tudunk három gólt szerezni" - mondta az európai szövetség (UEFA) honlapján a Benfica középpályása, Fredrik Aursnes.

A Benfica reményeit az is táplálhatja, hogy az Internazionale sincs jó formában, a Serie A-ban utóbbi öt meccsén mindössze egy pontot szerzett, s jelenleg nem áll BL-indulást érő helyen. Nagy kérdés, hogy szerda este melyik arcát mutatja majd a csapat: azt, amelyik a mostani idényben már megverte a Barcelonát, a Portót és a Napolit is, vagy azt, amely a lisszaboni diadal után négy nappal kikapott otthon a Monzától, korábban pedig a Speziával és az Empolival szemben is alulmaradt. A milánói találkozó szerdán 21 órakor kezdődik.



