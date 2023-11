Bajnokok Ligája - IFFHS: Sergio Ramos "mérföldes" góljai

Sergio Ramos immár másodszor szerzett mérföldkőnek számító gólt a labdarúgó Bajnokok Ligájában: a spanyol védő a sorozat történetének hatezredik találata után a tízezrediknek is a gazdája lett, amikor szerdán este, a Sevilla színeiben bevette a holland PSV Eindhoven kapuját - írta az IFFHS.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet a csoportkör ötödik fordulójának érdekességeit összefoglaló csütörtöki anyagában emlékeztetett rá, hogy Ramos 31 évvel és 4 nappal az után volt eredményes, hogy a nigériai Daniel Amokachi (Club Brugge) megszerezte az első BL-gólt 1992. november 25-én a CSZKA Moszkva ellen (1-0). A spanyol védő jegyezte a hatezrediket is, azt viszont öngól formájában, merthogy a saját kapujába talált be 2013. március 5-én, viszont akkori csapata, a Real Madrid így is nyert a Manchester United otthonában (1-2).

Szerda este viszont az ő gólja sem segített a Sevillán, amely hazai pályán veszített (2-3), így már nem juthat a legjobb 16 közé. Ramosnak ez volt a 16. találata a Bajnokok Ligájában, ezzel beérte a holtversenyben első Roberto Carlost és Gerard Piquét a sorozat legeredményesebb védőjátékosainak örökranglistáján. Emellett 37 évesen és 244 naposan Ramos lett a legidősebb spanyol - összességében pedig a negyedik legkorosabb - futballista, aki pályára lépett a Bajnokok Ligájában.

Az 5. forduló szerdai játéknapjának további érdekességei között említette az IFFHS azt, hogy az Arsenal a francia Lens elleni 6-0-s KO-val negyedik alkalommal nyert BL-meccset legalább hatgólos különbséggel. A házi rekord az a 7-0-s siker, amelyet a prágai Slavia felett arattak 2007-ben a londoniak, akiknek van még két további 6-0-s győzelmük is: ennyire verték a portugál Bragát 2010-ben, a bolgár Ludogorecet pedig 2016-ban.

(MTI)