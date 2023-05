Bajnokok Ligája: Inzaghi óvatosságra int, Pioli optimista maradt

Simone Inzaghi vezetőedző óvatosságra intette az Internazionale csapatát az AC Milan vendégeként aratott 2-0-s sikert követően, míg kollégája, Stefano Pioli optimista maradt a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán elszenvedett vereség ellenére.

Simone Inzaghi (Fotó: TASR/AP)

"A kétgólos előnynél nagyobbat is szerezhettünk volna, de remek meccs volt. Előrébb vagyunk, de lesz egy visszavágó a saját szurkolóink előtt, amikor ugyanúgy hatalmas erőfeszítéseket kell tennünk az álmunk valóra váltásához" - fogalmazott a kék-feketék mestere, aki kiemelte, most örülnek, azonban tudják, a munkát még nem fejezték be.

Inzaghi arról is beszélt, hogy kérésének megfelelően ésszel és szívvel futballoztak a játékosai, akik a pálya minden négyzetcentiméterét lefedték, a csereként pályára lépők pedig nagyban segítették az együttesét.

Az első gólt szerző Edin Dzeko szerint jó eredményt értek el, viszont óvatosnak kell maradniuk, mert a rivális jó csapat. Hozzátette, ha jövő kedden úgy játszanak, mint az első meccsen, akkor nem lehet gondjuk.

A piros-feketék trénere, Stefano Pioli az ellenfél villámrajtjára utalva - az Inter már a 11. percben 2-0-ra vezetett - úgy vélte, taktikai és mentális szempontból is rosszul alakult számukra a mérkőzés.

"Az az igazság, hogy az Inter jobb volt az első félidőben, ennek megfelelően kétgólos előnyt szerzett. A másodikban hiába javultunk fel, nem találtunk a kapuba. A visszavágón jobban kell játszanunk. Olyan mentalitással kell pályára lépnünk, ahogy a második félidőben tettük, akkor voltak lehetőségeink, hogy visszajöjjünk a meccsbe" - fogalmazott Pioli, aki megjegyezte, bár játékosai most csalódottak, ugyanakkor tudják, képesek megfordítani a párharcot.

Piolinak volt egy nagy hiányzója Rafael Leao személyében, a szakember pedig abban reménykedik, hogy a portugál támadó a visszavágóig hátralévő öt napban felépül annyira, hogy vállalja a játékot.