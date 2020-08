Bajnokok Ligája: Kemény csapat várhat a Fradira a második körben, Svájc bajnoka lehet a Slovan ellenfele

Hétfőn az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában kisorsolták a Bajnokok Ligája 2020/21-es idényének második selejtezőkörét.

Fotó: Getty Images

A magyar bajnok Ferencváros csapatára kemény ellenfél várhat a második selejtezőkörben: amennyiben az FTC az első körben továbblép a svéd Djurgarden együttesén, úgy a következő fordulóban a skót Celtic és az izlandi KR Reykjavík párharc győztese vár rá.

A Slovan az első fordulóban a feröeri KÍ Klaksvík otthonában lép pályára, és amennyiben a pozsonyiak továbbjutnak, a második körben a svájci bajnok BSC Young Boys lesz az ellenfele.

Az első fordulóhoz hasonlóan a másodikban is egy mérkőzés dönt a továbbjutóról. Amennyiben a Ferencváros hazai pályán búcsúztatja a svéd bajnokot, a következő körben Skóciában vagy Izlandon kellene kiharcolnia a továbbjutást. A Slovannak a feröeri találkozó után újfent idegenben kellene pályára lépnie a második fordulóban.

A találkozókra augusztus 25-én vagy 26-án kerítenek sort.



Bajnokok Ligája, 2. selejtezőkör:

Bajnoki ág:

Floriana (máltai)/CFR Cluj (román) vs GNK Dinamo (horvát)

Young Boys (svájci) vs KÍ (feröeri)/Slovan Bratislava (szlovák)

Celtic (skót)/KR Reykjavík (izlandi) vs Ferencváros (magyar)/Djurgården (svéd)

Flora Tallinn (észt)/Sūduva (litván) vs Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/Riga (lett)

Legia Warszawa (lengyel)/Drita (koszovói)/Linfield (észak-ír) vs Ararat-Armenia (örmény)/Omonia (ciprusi)

Celje (szlovén)/Dundalk (ír) vs Molde (norvég)/KuPS (finn)

Budućnost Podgorica (montenegrói)/Ludogorets (bolgár) vs Midtjylland (dán)

Dynamo Brest (fehérorosz)/Astana (kazah) vs Connah's Quay Nomads (walesi)/Sarajevo (bosnyák)

Qarabağ (azeri)/Sileks (észak-macedón) vs Sheriff (moldáv)/Fola Esch (luxemburgi)

Dinamo Tbilisi (grúz)/Tirana (albán) vs Crvena zvezda (szerb)/Europa (gibraltári)

Nem bajnoki ág:

AZ Alkmaar (holland) vs Viktoria Plzeň (cseh)

PAOK (görög) vs Beşiktaş (török)

Lokomotiva Zagreb (horvát) vs Rapid Wien (osztrák)

(tt)