Bajnokok Ligája: Kétszer megverte a PSG-t, először döntős a Manchester City

Története során először jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe a Manchester City: az angol Premier League listavezetője kettős győzelemmel búcsúztatta a négy között a tavalyi finalista Paris Saint-Germain csapatát.

Fotó: TASR/AP

A keddi visszavágón Josep Guardiola együttese az első mérkőzésen is eredményes Rijad Mahrez duplájával nyert 2-0-ra.

A szezonbeli 12. BL-mérkőzésén is veretlen Manchester City a 42. klub, amely eljutott a legrangosabb európai kupasorozat - és annak elődje, a Bajnokcsapatok Európa Kupájának - döntőjébe, és a 23. győztes lehet. Legutóbb 2012-ben a Chelsea ünnepelhetett új bajnokként.

A másik elődöntőben szerdán a Chelsea és a Real Madrid találkozik egymással, ott az első mérkőzésen a spanyol fővárosban 1-1-es döntetlen született.

A finálét május 29-én rendezik Isztambulban.

Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó:

Manchester City (angol) - Paris Saint-Germain (francia) 2-0 (1-0)

-----------------------------------------------------------------

Manchester, zárt kapus, v.: Björn Kuipers (holland)

Továbbjutott: a Manchester City, kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel.

gólszerző: Mahrez (11., 64.)

piros lap: Di María (69., Paris Saint-Germain)

Mbappé nélkül is hatalmas lendülettel kezdett az első meccsen 2-1-es vereséget szenvedett PSG és szinte beszorította riválisát, amely azonban amikor először "levegőhöz jutott", rögtön betalált Mahrez révén. A PSG az első meccsen eredményes Marquinhos kapufájával válaszolt.

A vendégeknek több lehetőségük is volt az egyenlítésre, de Di María és Herrera is elpuskázta a maga helyzetét.

A fordulást követően is rendkívül magas színvonalon futballozott mindkét gárda, a Manchester Citynél elsősorban a védők csillogtak, akik szebbnél szebb szereléseket, önfeláldozó blokkolásokat mutattak be az 50. európai kupamérkőzésén pályára lép Ederson kapus előtt.

A 64. percben jött az újabb villámgyors angol kontra, amelyet ezúttal is Mahrez fejezett be, így az algériai támadó az elődöntős párharcban háromszor talált be.

Öt perccel később végleg eldőlt a párharc, amikor is Di María teljesen fölöslegesen, játékon kívül megrúgta ellenfelét, amiért piros lapot kapott. A következő percekben eldurvult az összecsapás, csak a szerencsének volt köszönhető, hogy végül senki sem sérült meg.

Szerdán játsszák:

Chelsea (angol)-Real Madrid (spanyol) 21.00 (az első mérkőzésen: 1-1)

mti/para