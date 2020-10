Bajnokok Ligája - Kijevben és Szentpéterváron várható a legtöbb néző

A koronavírus-járvány következtében a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében lesznek csapatok, amelyek nézők előtt játszhatnak, de olyanok is, amelyek zárt kapuk mögé kényszerülnek.

Az európai szövetség (UEFA) rendelkezései szerint lehetnek nézők az egyes találkozókon, de csak az adott stadion teljes befogadóképességének 30 százalékáig. A vendégcsapatok szurkolóit nem engedik be, és a közönség minden tagjára vonatkoznak az olyan szigorú szabályok, mint a távolságtartás, a száj- és orrnyílást eltakaró arcmaszk használata, valamint a további higiéniás előírások. Arról ugyanakkor minden mérkőzés esetében a helyi egészségügyi hatóság dönt, hogy ténylegesen ott lehetnek-e a nézők a lelátón.

Ennek megfelelően az e heti 16 BL-összecsapás közül a legnézettebbnek a Juventus kijevi vendégjátéka ígérkezik, ahol várhatóan mintegy húszezer néző lesz majd a helyszínen. Ennél valamivel kevesebben lehetnek majd Szentpéterváron, ahol a Zenit a belga Brugge-t fogadja.

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig eredetileg 8500 belépőt értékesített, ám a legfrissebb német járványügyi szabályok értelmében csak 999 szurkoló lehet ott a stadionban a Basaksehir ellen. Eggyel több drukker lesz a Lazio és az Internazionale arénájában, a BL-újonc francia Rennes és a legrangosabb európai kupasorozatban szintén először szereplő orosz Krasznodar összecsapására pedig ötezer jegyet adtak el.

Szoboszlai Dominik együttese, a Salzburg 3000 vendéget engedhet be a stadionjába, ugyanakkor a címvédő Bayern München zárt kapuk mögött találkozik az Atlético Madriddal.

Ugyancsak nézők nélkül rendezik meg az összes angliai mérkőzés - ez a Chelsea-t és a Manchester Cityt érinti az első játéknapon - mellett a Barcelona-Ferencváros, az Ajax-Liverpool, az Olimpiakosz-Marseille, a Paris Saint-Germain -Manchester United, továbbá a debütáló dán Midtjylland és az olasz Atalanta találkozóját.

A Real Madrid amiatt, hogy nem fogadhat vendégeket, nem is a Santiago Bernabéu Stadionban játssza hazai találkozóit, hanem az edzőpályáján.

A hazai környezetben a jövő héten bemutatkozó klubok közül többen is kivárnak a jegyértékesítéssel, mondván, a most érvényes járványügyi előírások nem biztos, hogy nyolc nap múlva is aktuálisak lesznek.

A magyar bajnok Ferencváros ezzel szemben hétfőn elindította a jegyértékesítést hazai BL-mérkőzéseire: jövő szerdán a Dinamo Kijevet a Groupama Arénában, a novemberi és decemberi játéknapokon a Juventust, illetve a Barcelonát ugyanakkor a háromszor akkora, az idei Európai Szuperkupa-mérkőzésnek is otthont adó Puskás Arénában fogadja majd.

