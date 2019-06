Bajnokok Ligája - Klopp: Profi karrierünk legszebb éjszakája

A liverpooliak 51 éves német trénere a találkozót követően kiemelte: leginkább játékosai, szurkolóik és családtagjai öröme miatt érzi nagyon boldognak magát. Majd utalt a tavaly elveszített BL-döntőre, amelyet futballistái még nála is jobban megszenvedtek.

"Jobban megérdemelték ezt a sikert, mint bárki más" - hangsúlyozta Klopp, aki nem győzte dicsérni játékosait.

"Láttak már valaha olyan csapatot, mint ez, amelyik üres tankkal így képes harcolni? És volt egy kapusunk, aki a legnehezebb feladatokat is könnyedén oldotta meg. Ez profi karrierünk legszebb éjszakája" - mondta a frappáns és utánozhatatlan stílusú nyilatkozataiért is kedvelt német edző, aki ezúttal sem hazudtolta meg magát.

"Normális esetben egy ilyen találkozó után húsz perccel már félig részeg vagyok, de most még csak vizet ittam" - közölte.

A madridi finálé kulcsembere Mohamed Salah volt, aki a Liverpool első gólját szerezte. A 26 éves egyiptomi labdarúgónak a tavaly elveszített BL-döntőn a vereség mellett az is fájt, hogy 31. percben - 0-0-s állásnál - sérülés miatt le kellett cserélni.

"Most már mindenki boldog lehet. Örülök, hogy a második BL-döntőn is ott lehettem a csapatban, és most sikerült 90 percet a pályán töltenem" - nyilatkozta. Salah kiemelte: a liverpooli játékosok a legjobb teljesítményüket nyújtották, majd hozzátette: nem egyéni villanás döntött a javukra, az egész csapatuk "hihetetlen" munkát végzett.

"Nagy áldozatokat hoztam a karrierem érdekében, amíg egy kis faluból egyáltalán Kairóig eljutottam. Az pedig, hogy egyiptomiként elértem ezt a szintet, az számomra felfoghatatlan" - hangsúlyozta Salah.

A Tottenham Hotspur vezetőedzője, Mauricio Pochettino a döntőt követően kifejtette: rendkívüli fájdalmakat érez a vereség miatt, de ugyanakkor büszkeséget is, hiszen a klub történetében először játszhattak BL-döntőt.

"Reményeink szerint ez csak egy sikeres korszak kezdete" - mondta a 47 éves argentin szakember. Hozzátette: a mérkőzés első perce sokkolóan hatott csapatára.

"A büntető volt az a körülmény, amit nem tudtunk kezelni, amire nem készültünk fel. Mert soha senki nem alapoz arra egy mérkőzés előtt, hogy majd az első percben az ellenfél büntetőből szerez vezetést" - nyilatkozta. Hozzátette: mentálisan nehéz volt rendezni a soraikat, de szerinte ez is egy olyan tanulási folyamat részét képezi, amelyhez hasonlót például tavaly a Liverpool élt meg.

"A találkozó elején szerencsétlenek voltunk, és ez teljesen felborította a terveinket. Mégis büszke vagyok játékosaim erőfeszítésére, akik végig harcoltak, a második félidőben pedig már jól is játszottak" - értékelte csapata teljesítményét Pochettino.

Az angol házidöntő első gólját Szalah szerezte a második percben, miután a szlovén Damir Szkomina játékvezető 25 másodperc elteltével kezezés miatt büntetőt ítélt. A végeredményt a 87. percben a Barcelona elleni elődöntő hőse, az Anfielden duplázó belga Divock Origi állította be. A Liverpool története során hatodik alkalommal hódította el a legrangosabb európai trófeát.



