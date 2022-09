Bajnokok Ligája: Klopp szerint a Liverpoolnak meg kell találnia önmagát

Nápolyban, a labdarúgó Bajnokok Ligája első fordulójában folytatódott a Liverpool szezoneleji vergődése, melyre egyelőre még Jürgen Klopp vezetőedző sem találja a magyarázatot.

Jürgen Klopp (Fotó: TASR/AP)

A legutóbbi BL-kiírásban döntős, angol bajnoki ezüstérmes csapat a Premier League-et váratlanul gyengén kezdte, eddigi hat meccséből csupán kettőt tudott megnyerni, a keddi BL-nyitányon pedig még örülhetett, hogy a Napoli "csak" 4-1-es vereséget mért rá.

"Valahogy újra rá kell találnunk saját magunkra, mert egyelőre alap dolgok hiányoznak. Nehéz időszakot élünk át, ez nem kétséges" - kezdte meccs utáni értékelését a német tréner, akinek irányításával 2019-ben megnyerte a BL-t a Liverpool. - "Ha nem is játszol kiemelkedően jól, akkor is képesnek kell lenned a magas szintű védekezésre. Persze a meccs eleje nem segített. Mindenesetre ha jól is akartunk védekezni, nem mondhatnánk, hogy sikerült, tekintve, hogy azonnal büntetőhöz jutott az ellenfél, majd kevéssel később kapott még egyet."

A mérkőzésen a harmadik percben megítélt 11-est Piotr Zielinski értékesítette, negyedórával később a másodikat viszont Victor Osmieh kihagyta. A Liverpool azonban nem tudott profitálni a hibából, a házigazda még a szünet előtt kettővel növelte előnyét és eldöntötte a találkozót.

"A Napoli nagyon jó csapat, de megkönnyítettük a dolgát. Rendre rossz helyen adtuk el a labdát, amiből a hazaiak kontrákat vezettek. Ennek nem szabadna megtörténnie" - mérgelődött Klopp. - "Néhány dolog teljesen világos, amin változtatnunk kell, mint ahogy az is kezd világos lenni, hogy miért alakultak ki ezek a problémák. Viszont még időre van szükségem, mert jelenleg még nem százszázalékosan tiszta a kép előttem."

A Liverpoolt 2015 októbere óta vezető Jürgen Klopp kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy ugyan bármi megtörténhet, ám nem hiszi, hogy veszélyben lenne az állása, mert a Liverpool tulajdonosai türelmesebbek, mint a Chelsea új vezetői, akik a gyenge szezonrajt miatt szerdán menesztették Thomas Tuchelt.



MTI