Bajnokok Ligája - Kompenzációs díjat fizet a Leipzig a Liverpoolnak

A magyar válogatott futballistákat is foglalkoztató RB Leipzig több mint egymillió euró kompenzációs díjat fizet az FC Liverpoolnak, mert a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharcuk visszavágóját az angliai nagyváros helyett a budapesti Puskás Arénában kell lejátszaniuk a feleknek.

A Bild című német napilap hétfőn írt erről, hozzátéve, hogy a lipcseieknek majd csak akkor kell átutalniuk az összeget a liverpooli klubnak, amikor már megkapták a BL idei szezonjának pénzdíját.

A párharc első meccsét szintén a magyar fővárosban játszották, a visszavágót pedig azért kellett elköltöztetni, mert Németországban utazási korlátozások és kötelező karanténidőszak vonatkozik azokra, akik Nagy-Britanniából érkeznek. A lipcsei együttes tagjaira így két hét elkülönítés várt volna, ha a meccset Liverpoolban rendezik.

A Bild információi szerint - az európai szövetség (UEFA) szabályzata alapján - az angol egyesület a startpénz 10 százalékának megfelelő kompenzációs díjat kap majd a lipcsei klubtól. Ez, kiindulva a tavalyi összegből, legalább 1,5 millió euró lehet. Az UEFA a mostani kiírás startpénzét még nem hozta nyilvánosságra.

A Gulácsi Pétert, valamint a sérült Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató RB Leipzignek a budapesti meccsrendezés költségeinek felét is állnia kell, és a Bild értesülései szerint a németeknek már a párharc első találkozójával összefüggésben is 300 ezer eurós (110 millió forint) költségük keletkezett.

A február 16-án rendezett első találkozót a Liverpool nyerte 2-0-ra, a visszavágóra szerdán 21 órakor kerül sor a Puskás Arénában.

(MTI)