Bajnokok Ligája: A Manchester City a Chelsea elleni angol házidöntő esélyese

A Manchester City az esélyese a labdarúgó Bajnokok Ligája szombat esti, portói fináléjának, ugyanakkor a rivális Chelsea a mostani idényben kétszer már legyőzte Josep Guardiola vezetőedző együttesét.

Forrás: aa.com

A két csapat a szezon során már háromszor találkozott egymással: a bajnokságban Londonban a manchesteriek nyertek 3-1-re, míg Manchesterben a Chelsea örülhetett 2-1-es sikernek. Az FA Kupában Thomas Tuchel vezetőedző csapata 1-0-s győzelemmel búcsúztatta Guardioláékat.

"Lehet, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de erre majd a mérkőzés ad választ" - jelentette ki Mateo Kovacic, a Chelsea középpályása.

A Lőw Zsolt személyében magyar másodedzőt foglalkoztató londoniak még Frank Lamparddal kezdték a szezont, az angol szakembert azonban januárban menesztették, és a német Thomas Tuchel új lendületet adott az együttesnek. A bajnokságban a csapat a legjobb négybe kerüléssel biztosította helyét a BL következő idényében, szombaton pedig története harmadik fináléjára készülhet a legrangosabb európai kupasorozatban: 2008-ban a Manchester Uniteddal szemben tizenegyespárbajban maradt alul, 2012-ben ugyanakkor tizenegyesekkel legyőzte a Bayern Münchent.

Tuchel és Lőw egymás után másodszor vezette csapatát a sorozat fináléjába, egy évvel ezelőtt a Bayernnel szemben elvesztett döntőben ugyanis még a Paris Saint-Germainnél dolgoztak.

A manchesteriek történetük első BL-döntőjét vívják majd, a csapatot edző Josep Guardiola számára ugyanakkor nem ismeretlen ez a terep: a katalán szakember a Barcelonával kétszer is a csúcsra ért, és a futballtörténelem hatodik olyan vezetőedzője lehet, aki két csapattal is megnyeri a BL-t.

"Sokszor megnyertük már a bajnokságot, most pedig végre az európai színtéren is előre tudtunk lépni. Bízom abban, hogy nem fogunk megremegni, mert az előző évekhez képest sokkal jobbak vagyunk" - mondta az európai szövetség honlapján az 50 éves tréner. Kiemelte, más a helyzete most, mint amikor a Barcelonával játszott döntőket, ugyanis a katalán együttessel sokkal magabiztosabban tudtak kiállni ezekre a mérkőzésekre, mert a játékosoknak sokkal nagyobb tapasztalata volt.

"Meg kell birkóznunk az izgalommal és a nyomással is, de biztos vagyok abban, hogy jó mérkőzést fogunk vívni" - jelentette ki Guardiola, aki a Barcelonával edzőként aratott 2009-es és 2011-es sikere után harmadszor nyerhet BL-t. Ez eddig a kollégái közül csak Zinédine Zidane-nak, Carlo Ancelottinak és Bob Paisley-nek sikerült.

A Manchester City lehet a 23. klub, amely megnyeri a BL-t, az idei döntő sorozatban a harmadik, amelyben az egyik finalista újonc: tavaly a PSG, előtte a Tottenham játszotta - és veszítette el - története első BL-döntőjét.

A két gárda az európai kupaporondon eddig egyszer találkozott, az 1971-es KEK-elődöntőben a Chelsea kettős győzelemmel jutott tovább. Angol házidöntőt 2008 és 2019 után harmadszor rendeznek a sorozatban, az pedig nyolcadszor fordul elő, hogy azonos nemzetbeli klubok vívják a finálét: a korábbi hét alkalom mindegyike 2000 után volt.

A döntőnek eredetileg Isztambul adott volna otthont, ám a koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt oda az angol szurkolók nem utazhattak volna el, ezért az európai szövetség úgy döntött, Porto rendezheti a finálét, amelyen 16500 néző lehet jelen. Angliából mintegy tízezren utaznak majd el a portugál városba.

A mérkőzést a spanyol Antonio Mateu Lahoz vezeti.



(MTI)