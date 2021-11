Bajnokok Ligája: Nyolcaddöntőben a Liverpool, Szoboszlai gólja ellenére kiesett az RB Leipzig

Szoboszlai Dominik 92. percben szerzett góljával az RB Leipzig házigazdaként 2-2-es döntetlent játszott szerdán a Paris Saint-Germainnel a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, ennek ellenére már biztosan nem juthat a nyolcaddöntőbe.

Illusztráció

Lipcsében a nyolcadik percben Christopher Nkunku szerzett vezetést a hazaiaknak, és a gólpasszt adó André Silva három perccel később megduplázhatta volna csapata előnyét, ám a büntetőjét Gianluigi Donnarumma kivédte. Georginio Wijnaldum duplájával a szünet előtt fordított a PSG, a következő gólra pedig a 92. percig kellett várni, amikor Szoboszlai Dominik tizenegyesből megszerezte első BL-gólját jelenlegi együttese színeiben, és a beállította a végeredményt.

A vendégek közül ezúttal térd- és combsérülés miatt hiányzott Lionel Messi.

A lipcseieknek a nyolcaddöntőbe jutásra már nincs esélye, de az Európa-ligában folytathatják nemzetközi szereplésükett, ha megelőzik a belga Club Brugge együttesét.

A B csoportban a 2019-ben BL-győztes Liverpool hazai pályán az első félidő félénél már két találattal vezetett az Atlético Madrid ellen, ráadásul Felipe Monteiro kiállítása miatt a spanyol bajnok emberhátrányba került. Az angol csapat több gólt már nem szerezett, de sikerével biztosította nyolcaddöntőbe jutását, az Atlético pedig az utolsó két fordulóban nagy csatát vívhat az AC Milannal és az FC Portóval a másik továbbjutó helyért.

A C csoportban az Ajax a negyedik mérkőzését is megnyerte - ezúttal a Borussia Dortmund otthonában győzött 3-1-re, a meccs kétharmadában emberelőnyben játszva -, így a további eredményektől függetlenül szintén továbbjutott.



Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:

A csoport:

RB Leipzig (német) - Paris Saint-Germain (francia) 2-2 (1-2)

gólszerzők: Nkunku (8.), Szoboszlai (92., tizenegyesből), illetve Wijnaldum (21., 40.)



Manchester City (angol)-Club Brugge (belga) 4-1 (1-1)

g.: Foden (15.), Mahrez (54.), Sterling (72.), Gabriel Jesus (92.), illetve Stones (17., öngól)

Az állás: 1. Manchester City 9 pont, 2. Paris Saint-Germain 8, 3. Club Brugge 4, 4. RB Leipzig 1



B csoport:

Liverpool FC (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 2-0 (2-0)

g.: Jota (13.), Mané (21.)

kiállítva: Felipe (39., Atlético)



korábban:

AC Milan (olasz)-FC Porto (portugál) 1-1 (0-1)

g.: Kalulu (61.), illetve Diaz (6.)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Liverpool 12 pont, 2. FC Porto 5, 3. Atlético Madrid 4, 4. AC Milan 1



C csoport:

Sporting CP (portugál)-Besiktas (török) 4-0 (3-0)

g.: Pedro Goncalves (31., 38. - az elsőt tizenegyesből), Paulinho (41.), Sarabia (56.)

kiállítva: Josef de Souza (90., Besiktas)



Borussia Dortmund (német)-AFC Ajax (holland) 1-3 (1-0)

g.: Reus (37., tizenegyesből), illetve Tadic (72.), Haller (84.), Klaassen (93.)

kiállítva: Hummels (29., Dortmund)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Ajax 12 pont, 2. Sporting CP 6 (9-7), 3. Borussia Dortmund 6 (4-8), 4. Besiktas 0



D csoport:

Sheriff Tiraspol (moldovai)-Internazionale (olasz) 1-3 (0-0)

g.: Traoré (92.), illetve Brozovic (54.), Skriniar (66.), Sánchez (83.)



korábban:

Real Madrid (spanyol)-Sahtar Donyeck (ukrán) 2-1 (1-1)

g.: Benzema (14., 61.), illetve Fernando (39.)

Az állás: 1. Real Madrid 9 pont, 2. Internazionale 7, 3. Sheriff Tiraspol 6, 4. Sahtar Donyeck 1