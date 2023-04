Bajnokok Ligája - Pioli: élvezzük ki az elődöntőbe jutást!

Stefano Pioli szerint sokan esélytelennek tartották csapatát, az AC Milant, amely ennek ellenére búcsúztatta a Napolit a labdarúgó Bajnokok Ligája olasz negyeddöntőjében.

Fotó: TASR/AP

"Esélytelennek tekintettek minket, de beletettük a szívünket és mindent beleadtunk" - értékelt az olasz tréner azt követően, hogy együttese a hazai 1-0-s sikerét követően kedden a Nápolyban elért 1-1-es döntetlennel harcolta ki a négy közé jutást. A milánóiak a szünet előtt szereztek vezetést Olivier Giroud góljával, mindkét együttes büntetőt hibázott, a 93. percben pedig a nigériai Victor Osimhen találata csak szépségtapaszt jelentett a Napoli számára.

"Élvezzük ezt ki, akármi történik is ezután. Bárki lesz is az ellenfél, nagyszerű elődöntő lesz a Bajnokok Ligájában" - fogalmazott Pioli. Csapata minden bizonnyal az elődöntőben is olasz, sőt, városi riválissal találkozik, mivel az Internazionale múlt héten kétgólos előnyt szerzett a Benfica vendégeként.

"A Nápoly megérdemelten lesz bajnok, mi pedig büszkék vagyunk rá, hogy búcsúztattuk őket" - utalt a nápolyiak 14 pontos előnyére a Serie A-ban.

"Nagyszerű menetelés volt, de ennél többet is elérhettünk volna" - fogalmazott Piotr Zielinski, a Napoli lengyel válogatott középpályása, aki hozzáfűzte: motivációt jelent nekik a szép búcsú, vagyis az, hogy jól fejezzék be a szezont, így a bajnokságra fókuszálnak.

"Még semmit nem értünk el" - szögezte le.

A Milan 2007 után jutott ismét elődöntőbe, 16 évvel ezelőtt pedig meg is nyerte a sorozatot a Liverpool felett aratott 2-1-es döntőbeli sikerrel. Ez volt eddig az utolsó az olasz együttes hét BEK/BL-sikere közül, amellyel második az örökrangsorban a trófeát 14-szer elhódító Real Madrid mögött.

A címvédő spanyol klub is ott lesz a négy között, miután kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel kerekedett a Chelsea fölé.

"Hatvan percig egyedül a gól hiányzott, egy vagy két találat megváltoztatta volna a játék képét. A gólszerzés döntő fontosságú, ezzel kezdenünk kell valamit" - elemzett a Frank Lampard, a londoniak vezetőedzője, aki játékosként 2012-ben BL-t nyert, s április elején másodszor is trénernek nevezték ki a Chelsea-hez, de azóta a csapat sorozatban a negyedik mérkőzését is elvesztette.

A londoni klub a visszavágó elején és a szünet előtt is komoly nyomás alá helyezte a Real Madridot a Stamford Bridge-en. A vendégek olasz trénere, Carlo Ancelotti méltatta Thibaut Courtois teljesítményét: a belga hálóőr kulcsfontosságú bravúrt mutatott be az első félidő hajrájában Marc Cucurella közeli kísérleténél.

"Ez a védés nagyon fontos volt. Tudtuk, hogy ilyen játékot kell átvészelnünk. A Chelsea mindent megtett, problémákat okoztak nekünk. A második félidőben jobban kezeltük a helyzetet, több területünk volt" - mondta Ancelotti.



MTI