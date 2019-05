Bajnokok Ligája - Pochettino nem találta a szavakat, Ten Hag büszke a játékosaira

- jelentette ki a 47 éves argentin szakember, aki a korábbi BL-párharcokhoz hasonlóan ezúttal is hangsúlyozta, hogy a játékosait hősöknek tartja.

A Londonban elért 1-0-s győzelem után az Ajax saját közönsége előtt a 35. percben már 2-0-ra, összesítésben 3-0-ra vezetett. A szünet után azonban a Tottenham nagy nyomást gyakorolt a holland együttesre, a sérült sztárcsatár, Harry Kane helyén szereplő Lucas Moura pedig az 55. és az 59. percben is betalált, majd a 96. percben, a lefújás előtti másodpercekben a győzelmet és egyben a továbbjutást érő gólt is megszerezte.

- mondta Pochettino, a mesterhármast szerző Mourát pedig "szuperhősnek" nevezte.

A 26 éves brazil támadó úgy nyilatkozott, képtelen arra, hogy elmagyarázza, milyen érzések kavarognak benne: "nagyon boldog vagyok és büszke a csapatomra, mert mindig hittünk abban, hogy eljön ez a pillanat, a pályán mindent beleadtunk, és megérdemeltük a sikert."

Christian Eriksen, a Tottenham dán középpályása - aki 2010-től 2013-ig játszott az Ajaxban - azt emelte ki, hogy ezúttal nem a taktika, hanem a küzdeni tudás, a szív és az akarat volt az, ami hozzásegítette őket a győzelemhez.

- jelentette ki Eriksen, s hangsúlyozta, nagyon sajnálja az Ajaxot, amely szerinte kiváló mérkőzést játszott ellenük.

Erik ten Hag, az Ajax vezetőedzője azt mondta, a labdarúgás csodálatos és kegyetlen is tud lenni, ők most utóbbit tapasztalták meg.

"Nagyon közel voltunk, meg is érdemeltük volna, de az az utolsó másodperc mindent átírt"

- nyilatkozta a szakember, aki ugyanakkor kiemelte, hogy összességében fantasztikus BL-idényük volt, büszke a játékosaira, akik mindenképpen dicséretet érdemelnek.

"A szünetben mondtam a srácoknak, hogy még nincs vége, ezt láthatják a Tottenham-játékosokon is, akik háromgólos hátrányban is hittek a továbbjutásukban. De nem hibáztathatok senkit, csapatként nagyon sokat fejlődtünk, és ezt a BL-búcsút most nehéz feldolgozni"