Bajnokok Ligája - A PSG ellen biztosíthatja be továbbjutását a Real

A Real gyengén kezdte a szezont, két forduló után egyetlen ponttal állt az A csoportban, a folytatásban viszont a Galatasaray elleni dupla sikerrel a továbbjutás szempontjából kedvező helyzetbe kerültek Zinedine Zidane tanítványai. Kedden este egy újabb győzelemmel bebiztosítanák helyüket a legjobb 16 között, de az is elképzelhető, hogy a kezdésig a győzelmi kényszer lekerül a madridi futballisták válláról, ugyanis ha a harmadik Club Brugge nem nyer a sereghajtó isztambuliak vendégeként, biztossá válik a Real továbbjutása.

Madridban ugyanakkor a másik meccs eredményétől függetlenül is izgalmas találkozó várható, Luka Modricékat minden bizonnyal hajtja majd a bizonyítási vágy, mivel az első körben csúnya, 3-0-s vereséget szenvedtek a francia fővárosban.

A PSG kényelmes helyzetben van, mivel már egy döntetlennel is eldönti az első hely sorsát.

A B csoportban a Bayern München már továbbjutott, s ha győz a Crvena zvezda arénájában, akkor az első helyet is bebiztosítja. A második Tottenham Hotspur első BL-meccsére készül José Mourinho irányításával, akinek a sereghajtó Olimpiakosz ellen hazai pályán kell irányítania a londoniakat. Az angol gárda győzelemmel biztosan ott lesz a tavaszi folytatásban, de még a vereség is belefér a számára, ha a Bayern érvényesíti a papírformát Szerbiában.

A C jelű négyesben még nincs továbbjutó, ám kedden minden bizonnyal már lesz, a továbblépéshez az éllovas Manchester Citynek egy pont is elég a második Sahtar elleni hazai meccsen. Josep Guardiola együttese győzelemmel a csoportelsőséget is megszerzi, de úgy is biztosan az élen végez, ha döntetlent játszik, a Dinamo Zagreb pedig nem nyer az Atalanta ellen Milánóban.

Matematikai esély a Sahtar továbbjutására is van kedden: a Donyecknek ehhez nyernie kell Manchesterben, miközben a zágrábiak nem szerezhetnek három pontot Olaszországban.

A D csoportban a már nyolcaddöntős Juventus a vendég Atlético Madrid ellen egy döntetlennel lezárná az elsőségért folytatott párharcot a spanyolokkal, akik viszont egy győzelemmel a 16 közé kerülést vívnák ki. Ehhez egy döntetlen is elég nekik, ha a mögöttük egyaránt négy pont hátránnyal álló Lokomotiv Moszkva és Bayer Leverkusen csatájának nem lesz győztese.

