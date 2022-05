Bajnokok Ligája: Rekordokat döntött a Liverpool, Szalah a Realt akarja

Jürgen Klopp, a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint együttese nehezen, de megérdemelten jutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután az elődöntő kedd esti visszavágóján kétgólos hátrányból fordítva nyert a Villarreal vendégeként és kettős győzelemmel lépett tovább.

Fotó: TASR/AP

"Nyilvánvalóan megnehezítettük magunknak a mérkőzést, de tudtuk, hogy ilyesmi előfordulhat. Tisztelet a Villarrealnak, fantasztikusan futballoztak, elképesztő volt a hangulat, nagyon nehéz volt számunkra, de megérdemelten nyertünk és így igazán különleges érzés a döntőbe jutni" - nyilatkozta a találkozót követően az angol gárda német szakvezetője, aki szerint a meccs egyik fordulópontja a télen szerződtetett Luis Diaz pályára lépése volt a szünetben.

Kollégája, Unai Emery leszögezte, ezen az estén megmutatták, hogy a Villarreal igenis remek csapat, amely bárki ellen felveszi a harcot és esélye lehet a sikerre.

Hasonlóképpen vélekedett Gerard Moreno, a spanyolok támadója, aki szerint a csapat történetének talán legjobb első félidejét produkálták, és a csapat minden tagja büszke lehet, amiért az utolsó sípszóig küzdött.

Klopp a negyedik BL-döntőjére készülhet - ezzel beállította Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson és Carlo Ancelotti rekordját, igaz, utóbbi szerda (ma) este egyedül állhat az élre, ha a Real Madrid továbbjut a Manchester Cityvel szemben -, de mint elmondta, ugyanolyan érzés, mint amikor 2013-ban a Dortmund trénereként először harcolta ki a finálés szereplést.

A Liverpool győztes gólját a szenegáli Sadio Mané szerezte, neki ez volt a 15. találata a legrangosabb európai kupában, amivel az elefántcsontparti Didier Drogbát megelőzve ő lett a sorozat történetének legeredményesebb afrikai futballistája.

Mohamed Szalah, a Liverpool másik sztárcsatára a találkozót követően elmondta, bízik benne, hogy a másik elődöntőben a 13-szoros győztes Real Madrid elbúcsúztatja legnagyobb angol riválisukat, a Manchester Cityt, és akkor megismétlődne a 2018-as finálé, amely számára idő előtt véget ért, miután Sergio Ramos lerántása miatt megsérült a válla és a 31. percben le kellett cserélni. Az a döntő elsősorban Loris Karius hibáiról marad emlékezetes, a Liverpool kapuját akkor védő német hálóőr Kijevben két gólt "ajándékozott" a végül 3-1-es diadalt aratott Realnak.

A Liverpool már most több szempontból is történelmi szezont fut, ugyanis az első csapat lett Angliában, amely egy szezonon belül a Bajnokok Ligájában, az FA Kupában és a Ligakupában is döntőt játszhat. Utóbbi sorozatot már megnyerte a gárda, az FA Kupában május 14-én újra a Chelsea-vel küzd majd meg, a Premier League-ben pedig egyetlen pont a hátránya a Manchester Cityvel szemben.

A Vörösök ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 139 gólnál járnak, amivel megdöntötték az 1985-86-os csapat klubcsúcsát.

A Liverpool tizedik alkalommal jutott a legrangosabb európai kupasorozat döntőjébe, amelyet hatszor nyert meg, legutóbb 2019-ben.



MTI