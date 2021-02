Bajnokok Ligája - Simán verte a Laziót a Bayern 

A müncheniek az első pillanatoktól keményen letámadták a hazaiakat, akik szenvedtek a labdakihozataloknál, majd a kilencedik percben Vecchio rossz hazadására Lewandowski csapott le és megszerezte a vezetést a vendégeknek. Az első félidő folytatásában igyekezett támadni a Lazio, de rengeteg hiba csúszott a játékába. A megszerzett labdákkal villámgyorsan ért a Lazio kapuja elé a Bayern, mely a szünetig még két gólt rúgott és eldöntötte a meccset, egyúttal vélhetőleg a továbbjutás kérdését is.

Gólt lőtt a 17 éves Musiala is, ő minden idők legfiatalabb angol játékosa, aki gólt lőtt a BL-ben.

