Bajnokok Ligája: Törökországban folytathatja menetelését a Bayern München

A Galatasaray otthonában folytathatja menetelését az A csoportban százszázalékos teljesítménnyel éllovas Bayern München a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapján.

A bajor együttes - amelynek Lőw Zsolt a másodedzője - 18.45 órától lép pályára Isztambulban, azzal a céllal, hogy megszerezze sorozatban 16. csoportkörös győzelmét a legrangosabb európai kupában. A Bayern csúcstartó a BL-ben, utóbbi 36 csoportmeccsén ugyanis nem szenvedett vereséget, 33 győzelem és 3 döntetlen a mérlege. A török csapat az előző fordulóban - története első angliai sikerét aratva - 3-2-re nyert a Manchester United otthonában, s most újabb meglepetésre készül. A szigetországi gárda jelenleg nulla pontos, s kedden, a vendég, még ugyancsak nyeretlen FC Köbenhavn ellen megpróbál javítani.

A kiegyenlített B jelű négyesben Sevilla-Arsenal rangadót rendeznek. Az angolok az előző körben némi meglepetésre kikaptak a Lens otthonában, míg az Európa-liga-győztes spanyolok egyelőre várnak az első győzelmükre, eddig két döntetlent játszottak. A csoport másik kedd esti találkozóján az éllovas franciák a sereghajtó PSV Eindhovent fogadják. Érdekesség, hogy a Lens utóbbi 17 európai kupameccse közül mindössze egyet vesztett el hazai környezetben, míg a hollandok az utóbbi 14 BL-csoportkörös találkozójukon nem tudtak nyerni.

A C csoportot hibátlan teljesítménnyel vezeti a Real Madrid, amely ezúttal a Braga vendége lesz. A portugálok ugyan az előző fordulóban nagy győzelmet arattak az Union Berlin vendégeként (2-3), de most sokkal nehezebb dolguk lesz, ráadásul a kontinens egyik legjobb formában lévő csatárát, Jude Bellinghamet kell majd semlegesíteniük. A sérüléséből lábadozó Schäfer Andrást továbbra is nélkülöző Union Berlin egyelőre pont nélkül áll az utolsó helyen, s meglepetés lenne, ha ez a helyzet kedd estére megváltozna, ugyanis az olasz bajnok SSC Napoli vendégeskedik majd a német fővárosban.

A D jelű kvartett ugyancsak kiegyenlített, a Real Sociedad és az Internazionale 4-4 ponttal áll az első, illetve második helyen. Előbbi kedden a pont és rúgott gól nélkül utolsó Benfica vendége lesz, míg az olaszok a Salzburgot fogadják. Ha a portugálok szeretnének továbbjutni a csoportból, akkor most mindenképpen el kell kezdeniük a felzárkózást.

