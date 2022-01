Baktatott haza a kocsmából Spanyolország leghíresebb drognagypapája, megbotlott és leállt a szíve

Családtagokra és hatósági személyekre hivatkozó vasárnapi spanyol médiajelentések szerint a 89 éves Manuel Charlín szilveszter napján hunyt el lakhelyén, Vilanova de Arousában, egy kocsmai látogatás után, amikor elesett és leállt a szíve.

Illusztráció (wikipédia)

A "drognagypapa" Spanyolország észak-nyugati tartományából, Galíciából irányította a Los Charlínes nevű klánt, Európa egyik legnagyobb drogcsempészmaffiáját, Dél-Amerikából származó kábítószerekkel beterítve számos európai országot. Főleg teherhajók fedélzetén csempészett nagy mennyiségű kokaint Kolumbiából Galíciába.

A "keresztapa" 20 évet töltött börtönben, egyebek közt drogcsempészet és pénzmosás miatt, utoljára 2010-ben szabadult. Több gyilkossággal is megvádolták, de ezeket nem sikerült rábizonyítani. Charlín és feltételezett bűntársai, köztük négy gyermeke és két lányunokája ellen jelenleg is folynak vizsgálatok, ezeket most a drogbáró esetében a halála miatt leállítják.

