Balázs Péter: "Kell egy családvédelmi terv"

Milyen céllal jelöltette magát?

Mindig is csapatjátékos voltam. Szeretek és tudok is csapatban dolgozni. Úgy gondolom, csak úgy érhetjük el a céljainkat, ha együttműködünk. Egymást segítve hatékonyabb munkát végezhetünk, mint egymás ellen harcolva. Ugyanezt a meglátást véltem felfedezni az MKÖ csapatában is, ezért gondoltam azt, hogy csatlakozom hozzájuk.

Amennyiben bizalmat szavaznak Önnek, mely területen szeretne elsőként változtatni?

Három fő területet tűztem ki célul: család, sport, idősek támogatása. Én magam is tudom, mennyire nehéz fiatalként érvényesülni a világban. Sok új kihívással találjuk szembe magunkat, sok rajtunk a teher, nagyok az elvárások. Éppen ezért fontosnak tartom egy úgynevezett családvédelmi terv kidolgozását. Ez egyébként nem egy új keletű dolog, Magyarországon például már működik egy ilyesfajta program.

Mit érthetünk a családvédelmi terv alatt?

Úgy gondolom, sok fiatal házaspár segítségére lehet egy babaváró támogatás, valamint mindenképp fontosnak vélem bővíteni a bölcsődei és óvodai ellátást. Harmadik pontként pedig a nagycsaládosoknak egy autóvásárlási támogatással kedvezhetne e projekt.

A sport területén Ön is jártas. Milyen problémákat tapasztal?

23 éve foglalkozom aktívan a sporttal, több ágazatában is kipróbáltam már magam. Nívós megmérettetéseken volt alkalmam képviselni az országunkat. Azonban megesett, hogy egy világbajnokságra a kellő állami anyagi támogatás miatt nem jutottam el. Ez hatalmas csalódás volt a számomra. A fiatal sportolókat az eredmények motiválják, szükségük van a folyamatos versenyzésre. Nem szabad megengednünk, hogy a pénz hiánya miatt ne tudják az ígéretes sportolók megmutatni tehetségüket. Fontosnak tartom, hogy a sportolók és a különféle sportszakosztályok megfelelő támogatásban részesüljenek. A sport köztudottan pozitív hatást gyakorol az egészségünk megőrzésére, továbbá növeli a fiatalok teljesítőképességét, illetve az önbizalmat. Ezért lényeges, hogy elegendő multifunkcionális sportlétesítmény álljon a sportolók rendelkezésére.

A fiatalok mellett az idősek támogatását is említette. Mire gondolt pontosan?

Generációváltásról beszélünk, a megújulás fontosságát hirdetjük. Ugyanakkor továbbra sem szabad megfeledkeznünk az idős emberekről. Hiszen nélkülük mi sem lehetnénk ott, ahol vagyunk. Elsősorban változtatni kellene a nyugdíj összegén, természetesen felfelé növelve azt. Azok a hatvan év feletti emberek, akik egész életükben szorgalmasan dolgoztak, megérdemlik, hogy időskorukban ne kelljen a nélkülözéssel küzdeniük. Persze, nem csillagászati összegekre gondolok, csupán azt mondom, reálisabban kellene meghatározni a nyugdíjak összegét. Lényegesnek vélem továbbá a nyugdíjas otthonok támogatását. Szépkorú embertársainkkal éreztetnünk kell, hogy még mindig fontosak a társadalom számára. Nem szabad hagynunk, hogy feleslegesnek érezzék magukat. Ma már nagyon jó programok vannak, melyekbe őket is be lehetne vonni. Az otthonokban működhetnének különféle „szakkörök”, amikkel az ott lakók leköthetnék magukat. Jó ötletnek tartom például összehozni az iskolásokat az idősekkel. Ez akár egy iskolai program keretén belül is megvalósítható. A fiatalok rengeteget tanulhatnának tőlük az életről, a tiszteletről, a jó modorról, megoszthatnák velük tapasztalataikat, s az életük során megszerzett tudásukat.

