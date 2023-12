A Baldur's Gate 3 aratta a legnagyobb sikert az idei The Game Awards díjátadón

Összesen 31 kategóriában osztottak ki díjakat a Los Angelesben csütörtök este megrendezett idei The Game Awards (TGA) díjátadóján. Az év játéka díjat a Larian Studios belga videojáték-fejlesztő cég szerepjátéka, a Baldur's Gate 3 vihette haza - derül ki a Gamespot szakportál tudósításából.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

Az év játékára jelölt játékok között volt még a The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, a Marvel's Spider-Man 2, az Alan Wake 2, a Resident Evil 4 és a Super Mario Bros. Wonder.

A Baldur's Gate 3 amellett, hogy az év játéka lett, bezsebelte még az idei gála közönségdíját, a legjobb szerepjátékért, legjobb multiplayer játékért, a legjobb színészi alakításért és a legjobb közösségi támogatásért járó díjat is.

A díjátadó után a Larian Studios bejelentette, hogy a Baldur's Gate 3 immár a Microsoft videojáték-konzolján, Xboxon is elérhető.

A gála két másik nagy nyertese a Remedy Entertainment horrorjátéka az Alan Wake II és az Xbox Game Studios által kiadott Forza Motorsport volt. Nagy esélyesként indult az Insomniac Games által fejlesztett Marvel's Spiderman második része, amelyet hét díjra jelöltek, amelyek közül végül egyet sem kapott meg.

A Sony bejelentette a God Of War - Ragnarök Valhalla című, ingyenesen letölthető kiegészítőjét, amelyben a főhős, Kratos titokzatos, szörnyekkel teli szigetre utazik. Az új játékmód december 12-től lesz elérhető.

Továbbá új előzetest kapott az Xbox és híres videojáték-tervező Kodzsima Hideo rég várt közös alkotása, az Overdose is, amelyről egyelőre nem tudni részleteket. Az előzetes azt ígéri, hogy azoknak készül, akik szeretnek játszani és sikítani. A projektben az Oscar-díjas Jordan Peele is részt vesz, a szereplők között pedig Sophia Lillis és Udo Kier is feltűnik.

(MTI)