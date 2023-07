BALESET: Feltekeredett a korlátra a részeg kismotoros

Fő, hogy nem is ülhetett volna motorra.

Rendőrségi felvételek

A rimaszombati járási rendőrség eljárást indított egy 27 éves motoros ellen ittas befolyás során elkövetett veszélyeztetés és hatósági döntés végrehajtásának akadályozása miatt. Magyarul: részegen balesetet szenvedett, miközben már eleve el volt tiltva a vezetéstől.

A fiatalember hétfőn este hatkor Eszterény (Ostrany) és Meleghegy (Teplý Vrch) között közlekedett, amikor egy enyhe kanyarban lesodródott az útról és egy vaskorlátra tekeredett.

Miután a rendőrök a helyszínre értek, nem tudott nekik felmutatni jogosítványt, mivel bevonták számára, és egészen jövő év augusztusáig nem is vezethetne. Meg is szondázták, a teszt pedig 1,54, majd 1,69 ezrelék alkolholszintet mutatott. Őrizetbe vették, és ott is maradt, míg a bíróság szupergyors eljárás keretén belül nem hoz döntést.

(parameter)