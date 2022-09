BALESET: Többen megsérültek miután meghibásodott az egyik vidámparki attrakció (+ VIDEÓ)

A felvételen az látszik, ahogyan az emberek több mint 50 méter magasból zuhannak alá az egyik helyi attrakció meghibásodása miatt.

Főleg nők és gyermekek sérültek meg, a mentők kiérkezése után a sebesülteket kórházba szállították.

A vásár szervezői szerint "technikai probléma" miatt kerülhetet sor a balesetre, és jelezték, hogy együttműködnek a rendőrséggel.

VIDEÓ:

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB