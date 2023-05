Balódi László lemondott a Híd-platform járási elnöki posztjáról, kérdéses az indulása a választásokon

A Szövetségen belüli dunaszerdahelyi járási Híd-platform tartott gyűlést pénteken, melyen megválasztották azokat a jelölteket, akiket az előrehozott parlamenti választásokon indítanának.

Balódi László az előző választási ciklusban 2018-tól volt a Híd parlamenti képviselője (Fotó: TASR-archívum)

Balódi László, aki eddig a Híd járási elnöke is volt, az esti órákig tartó gyűlésen lemondott ebbéli funkciójáról, amit érdeklődésünkre egyrészt a Szövetségen belüli viszályokkal, másrészt azzal indokolt, hogy már jelenleg is számos funkciót tölt be.

„Úgy gondolom, el kell dönteni, hogy egy fenékkel hány lovat lehet megülni” – fogalmazott. Hozzátette, akadnak a politikában fiatal képviselők, akik új ötleteket és lendületet hozhatnak a működésbe. Balódi jelenleg Hodos polgármestere, Nagyszombat megyei képviselő, és nemrég választották meg a Csallóközi Városok és Falvak Társulásának elnökévé is.

A gyűlés másik fontos témája a járási platform jelöltjeinek megválasztása volt. A Dunaszerdahelyi járás képviseltetheti magát a legjelentősebb mértékben a Szövetség majdani választási listáján, a párton belüli Híd platform pedig ebből a járásból hét jelöltet indíthat.

Balódi elmondta, a hét jelöltből hat neve már biztos. Köztük van Rigó Konrád korábbi kulturális államtitkár, a Híd-platform országos elnöke, Sárközi Irén korábbi parlamenti képviselő, Kún Árpád, a megyei önkormányzat környezetvédelmi bizottságának tagja, Kardos Mária hodosi alpolgármester, Vangel Ferenc és Földes Richárd.

Balódi nincs, legalábbis egyelőre, szavai szerint pedig kérdéses, hogy egyáltalán indul-e a választásokon. Figyelmeztetett, hogy pillanatnyilag nem érzi azt az összetartozást, amire szerinte szükség van ahhoz, hogy közösen képviseljék a szlovákiai magyarokat. Hozzátette, ha ez így marad azután is, hogy az MKP-platform országos jelöltlistát állít (május 13-án), akkor ő nem indul el.

Az utóbbi hetek, hónapok egyik legnagyobb kérdése, hogy Gyimesi György parlamenti képviselőt valóban indítja-e saját jelöltjei között az MKP-platform, mivel az ő jelölésével a másik két platform nem ért egyet. Balódi az ő jelölésével kapcsolatban egy hasonlattal élt, miszerint Svédország NATO-ba való belépését is minden tagországnak jóvá kell hagynia, és míg ezt Magyarország és Törökország nem teszi meg, addig a svédek nem lesznek az észak-atlanti szövetség tagjai. Itt visszautalt Gyimesire, és közölte, hogy a párt alapszabálya szerint az ő jelölését a Szövetség grémiumának kellene jóváhagyni, melyben mindhárom platform ugyanolyan arányban képviselteti magát.

(SzT)