Balonyi diadal a II. Barátság Kupán

Szombaton a Balonyi Sportszervezet szervezésében másodízben zajlott a Barátság Kupa névre keresztelt futballtorna, melyen a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség bajnoki mezőnyének négy alakulata mérte össze a tudását.

Kovács Zoltán illusztrációs felvétele

A hazaiak mellett a gelleiek (VI. liga), a csilizradványiak és a medveiek (VII. liga) csatáztak a trófeáért, az egyéni díjakért.

„Előbb az elődöntők zajlottak. A mieink 2:1 arányban fektették két vállra a medveieket, a másik ágon a gelleiek és a csilizradványiak párbaja rendes játékidőben 1:1-es döntetlennel fejeződött be. Büntetőkkel a gelleiek kerültek a fináléba. A 3. helyért lejátszott összecsapás is 1:1-es döntetlennel fejeződött be rendes játékidőben, tizenegyesekkel a csilizradványiak kerültek a dobogó legalsó fokára. A döntőben csapatunk 4:0-ra verte a gelleieket, ezzel Vass Krisztián edző védencei először végeztek az élen” – ecsetelte az új idényre való felkészülés jegyében szervezett focitorna eredményeit a Paraméternek Wunderlich Zsolt, a balonyiak menedzsere.

A szervezők különdíjjal jutalmazták a rendezvény legjobb kapusát, mezőnyjátékosát és góllövőjét.



Tornatények

Elődöntők:

Balony–Medve 2:1.

Gelle–Csilizradvány 1:1 – büntetőkkel 2:1.



Mérkőzés a 3. helyért: Csilizradvány–Medve 1:1 – büntetőkkel: 2:1.

Döntő: Balony–Gelle 4:0.



Különdíjak:

Legjobb kapus: Vidovič Erik (Gelle).

Legjobb mezőnyjátékos: Gerhát Bálint (Balony).

Legjobb góllövő: Zsoldos Ferenc (2 gól, Medve).



ái