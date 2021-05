Bandába verődött tizenéves lányok garázdálkodnak Komárom utcáin

Komáromban az utóbbi időben megszaparodtak az olyan esetek, melyek során fiatalkorúak egy csoportja bántalmazta kortársukat. A 14-15 éves fiatalok viselkedése valószínűleg visszavezethető az iskolai szocializálódás hiányára, illetve a járványhelyzet okozta feszültségre.

A komáromi vasútállomás környékén történt a legtöbb ilyen eset (Fotó: Paraméter)

Az egyik közösségi hálón megjelent videón látható volt, amint egy lányt arra kényszerítenek, hogy letérdeljen, majd fejberúgták. 14-15 éves komáromi lányok csapatba verődve rendszeresen zaklatják és bántalmazzák a gyermekeket. A gócpont legfőképpen a komáromi vasútállomás, illetve buszpályaudvar területe.

Az agresszorok általában nehezebb helyzetű családból származnak, elvált szülők, csonka családok gyermekei. A szülők gyakorlatilag elvesztik a gyermek felett az irányítást és az esetek többségében fogalmuk sincs, merre járnak, mit csinálnak a gyermekeik.

A komáromi Keszegh Béla polgármester, illetve Ryšavý Boldizsár kerestek megoldást a problémára és azt boncolgatták, mit lehetne tenni a jelenség ellen.

„14 éves gyerekekről van szó, akikkel kapcsolatban a törvény is bonyolultabb, nem egyértelmű. Természetesen értesítjük a szülőket is és próbálunk velük együtt lépni, de hát nehéz, amikor az édesapa már néha majdnem elsírja magát, mert nem tud mit kezdeni a gyermekével“ - mondta sajátótájékoztatóján a polgármester.

Az önkormányzat minden megtesz azért, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat. A polgármester szerint az sem egy megoldás, hogy ha a szóban forgó gyermekeket súlyos büntetéssel sújtják, hiszen könnyen elképzelhető, hogy csak egy nehezebb időszakon megy keresztül és a megfelelő segítség megadásával leküzdheti hajlamát a bántalmazásra.

A rendőrség előadások keretén belül tájékoztatja az érintett családokat, ezeket a foglalkozásokat több iskolában is bevezetik. A városi térfigyelőkamera-rendszer bővítését is tervezik a legérintettebb helyeken. Egy segélyhívó karkötő bevetése is szóba került, ami elsősorban idősebbek számára hozzáférhető, ha ápolásra van szükségük. Viszont némi átalakítással a gyermekek számára is hasznos lehet.

„Eljárást indítottunk ismeretlen elkövető ellen, kihágás alapos gyanújával. Idősebb embereket, főleg hajléktalanokat is bántalmaztak fizikailag vagy pszichikailag. Az alkohol is közrejátszik, ennek is utánajárunk és kivizsgáljuk“ – tette hozzá Ujj Ernő, a városi rendőrség parancsnokhelyettese.

Ha a nyomozás során felmerül annak az esélye, hogy bűncselekmény történt, az ügyet továbbítják az állami rendőrségnek. A rendőrség is igyekszik a kellő érzékenységgel megközelíteni az ügyet, mivel gyermekekről van szó és számukra is fontos a megfelelő segítség biztosítása büntetés helyett.

Hupka Adrián