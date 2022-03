Bankautomatáknák állnak a sorok Oroszországban, az emberek kezdik érezni a zsebükön, hogy Putyin őrültséget csinált

Oroszok milliói kezdik érezni a nyugati gazdasági szankciók hatását, amelyek célja az ország megbüntetése a szomszédos Ukrajna lerohanása miatt.

Illusztráció (AP/TASR)

Az Oroszországot most sújtó szankciók gazdasági háborúnak minősíthetőek – céljuk az ország elszigetelése és gazdasági válság előidézése. A nyugati vezetők azt remélik, hogy a példátlan intézkedések befolyásolhatják a Kreml gondolkodását.

A hétköznapi oroszok most szembesülnek azzal, hogy veszélyben a megtakarításaik.

Az egyes orosz bankok elleni szankciók közé tartozik az, hogy nem működik a Visa és a Mastercard, illetve az Apple Pay és a Google Pay sem. Miután a rubel újabb mélypontra zuhant, hétfőn Oroszországban több mint kétszeresére, 20%-ra emelték a kamatlábakat. A tőzsde továbbra is zárva tart a hatalmas részvényeladástól való félelem miatt. A Kreml szerint - (mi mást is mondhatna?) - van elég forrása a szankciók átvészeléséhez, de ez a BBC szerint vitatható.

A hétvégén a jegybank nyugalomra intett mindenkit, annak érdekében, nehogy az emberek megrohamozzák a pénzintézeteket. Az oroszoknak - ha egyáltalán hozzájuthatnak- mintegy 50%-kal többe kerül a devizavásárlás, mint egy héttel ezelőtt.

2022 elején egy dollár körülbelül 75 rubelt ért, egy euró pedig 80-at. A háború azonban segített új rekordok felállításában – hétfőn egy dollárért már 113 rubelt kellett leperkálni, egy euróért pedig 127-et.

Az országra jellemző, hogy amikor bizonytalanság támad, az oroszok mindig a legközelebbi ATM-hez rohannak dollárt kivenni. Amint a múlt héten kitört a háború, így is történt. Az egyszerű orosz polgárok, akik közül sokan a propagandát harsogó állami televízióból szerzik be információikat, várhatóan hamarosan észreveszik az életükben bekövetkező különbségeket. A moszkvai lakosok már arról számolnak be, hogy sorban állnak az élelmiszerboltokban, mivel az emberek az áremelések vagy a kereskedelmi korlátozások miatti félelmükben árukat vásárolnak fel.

A szankciók miatt az orosz vállalatok lerövidíthetik a munkaidőt vagy akár le is állíthatják a termelést. A megtakarításaik értékének csökkenése mellett az előrejelzések szerint sok orosz elveszítheti állását, mivel a gazdaság elzárkózik a nyugati pénzügyi piacoktól. Az oroszok számára mindez felidézi, mi történt, amikor Vlagyimir Putyin elnök 2014-ben annektálta a Krímet, és az emberek órákig álltak sorban, hogy készpénzhez jussanak.

(BBC cikke alapján)