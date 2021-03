Banksy videóval mutatta be, ahogy a readingi fegyház falára festi a graffitit (VIDEÓ)

Közzétett egy videót a graffitiművész Banksy arról, ahogy az éj leple alatt elkészíti a readingi fegyház falát díszítő képet, amelyen a börtön egykori híres foglya, Oscar Wilde szökik összecsomózott lepedőkből font kötélen.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

A graffitit hétfőre virradóra fedezték fel a readingi börtön téglafalán, sok szakértő már akkor biztosra vette, hogy egy újabb Banksy-mű készült. A művész csütörtökön posztolta a videót, amelyben ezt megerősítette.

Az Instagram-videón látszik, ahogy a kilétét titkoló művész fekete kapucnis pulóverben, fejlámpával világítva dolgozik a sötétben. Banksy arca nem látszik a felvételen.

A Create Escape felirattal ellátott videón egy idézet is hallható az amerikai művész, Bob Ross The Joy of Painting (A festés öröme) című filmjéből.

"A festés számomra a szabadságot jelenti"

- mondja a részletben Ross.

A videó végén, már világosban, két rendőr tűnik fel a téglafal előtt, és a graffitit nézik.

(MTI)