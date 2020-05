Bár ma még káosz volt a medvei határnál, holnaptól rendeződni látszik a helyzet

Igor Matovič hétfőn jelentette be, hogy május 21-től nyolc célországban (Magyarország, Ausztria, Csehország, Horvátország, Szlovénia, Svájc, Németország) legfeljebb 24 órát lehet majd eltölteni anélkül, hogy a Szlovákiába történő visszatéréskor karanténba kelljen vonulni. Ez jól hangzik, csakhogy ebbe a másik országnak is bele kellene egyeznie. Ez a beleegyezés azonban egészen idáig hiányzott. Ma viszont Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere Facebook-oldalán azt írja, újabb könnyítés jön a szlovák-magyar határon.

„Magyarországhoz hasonlóan Szlovákia is kifejezetten sikeresen kezelte a koronavírus okozta járványt, alacsonyan tudták tartani a fertőzöttek számát. A két ország közötti gazdasági kapcsolatokra való tekintettel a teherforgalom mellett a munkavégzés céljából ingázók számára már korábban lehetővé tettük a határon való átlépést, most pedig újabb könnyítés jön! A szlovák kormány a mai naptól ugyanis lehetővé tette, hogy állampolgárai a karanténba való vonulás kötelezettsége nélkül utazhatnak a szomszédos országokba - így Magyarországra is - maximum egy napra. Mivel így lehetővé válik, hogy a határ mentén élő családok és közösségek tagjai újra találkozhassanak egymással, úgy döntöttünk, hogy holnap reggeltől karantén-mentesen engedélyezzük szlovák állampolgárok egy napra történő belépését Magyarországra“ – írja.