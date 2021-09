Baránik újra lemondásra szólította fel a főügyészt, hazugnak nevezve őt, Žilinka kikérte magának a vádaskodást

Heves, személyeskedésektől sem mentes vitát hozott Maroš Žilinka főügyész meghallgatása a parlament alkotmányjogi bizottságában. Žilinka magyarázta bizonyítványát, Alojz Baránik hazugnak nevezte a főügyészt.

A Főügyészség 2020-as tevékenységéről szóló beszámoló és a főügyész legutóbbi, sokat vitatott döntései voltak napirenden a parlament alkotmányügyi bizottságában, ahol Maros Žilinka személyesen magyarázta „bizonyítványát”.

Haščák és Pčolinský felmentése

A legélesebb vita az augusztus végén megszüntetett vádeljárások körül alakult ki. Žilinka megszüntette a Jaroslav Haščák, a Penta tulajdonosa elleni eljárást, helyettese pedig Vladimír Pčolinskýt, az SIS volt igazgatóját mentette fel az ellene folyó eljárás alól, és helyezte szabadlábra.

A főügyész és helyettese is a büntetőeljárás 363-as paragrafusa alapján járt el, amely lehetővé teszi a főügyésznek, hogy felülbírálja az adott büntetőeljárást felügyelő ügyész munkáját.

Žilinka azt próbálta bizonyítani, hogy a döntésével senkit sem szabadított ki, és az eljárások megszüntetéséről szóló döntést sem egymaga hozta, mivel az ilyen döntések előkészítésében még négy másik ügyész is részt vesz. „Minden döntés jogszerű volt” - állítja a főügyész.

Hazugságait kompenzálja

A legélesebben Alojz Baránik (SaS) bírálta Žilinka egyes döntéseit, szerinte Žilinka azon dolgozik, hogy leállítsa a korrupciós ügyek utóbbi időben beindult kivizsgálását.

„A hazugságait azzal próbálja kompenzálni, hogy olyan képet közvetít magáról, mint aki ellensúlyt képez a jelenlegi korrupcióellenes kormánynak” – jelentette ki Baránik.

A képviselő szerint a főügyész a Facebookon gyűjt támogatókat magának, és az sem zavarja, ha egyes posztjai alatt álhírterjesztő médiumok képviselőitől kap támogatást.

Žilinka elismerte, hogy a Facebookot tudatosan használja, mint mediális eszközt, de cáfolta, hogy ezzel támogatókat gyűjtene vagy „politizálna”, azt pedig nem érti, hogy mi az „álhírterjesztő médium”.

Baránik újra felszólította Žilinkát, hogy mondjon le. Az SaS-es képviselő már korábban is kijelentette, hogy a koalíciónak élnie kellene alkotmányos többségével, vagy akár más módon is elérni Žilinka távozását a főügyészi posztról.

„Például úgy, hogy lemond” – magyarázta most a „más módot” Žilinkának Baránik. „Ezt ön akarja elérni?” – kérdezett vissza Žilinka.

Baránik azt is kijelentette, hogy javasolni fogja a főügyész leváltását.

Žilinkát elsősorban a smeres képviselők védték, akik szerint a kormánypárti képviselők csak azért bírálják őt, mert a döntései nem illeszkednek a kormány forgatókönyvéhez.

A 363-as paragrafus megszüntetését a kinevezése előtt még maga Žilinka is elképzelhetőnek tartotta, most már ezt nem erősítette meg. Ebben a kérdésben a koalíció sem egységes, a Sme rodina elutasítja a megszüntetést és az OĽaNO egy része is Boris Kollárt támogatja. A kormányprogram azt tartalmazza, hogy megvizsgálják ezt a kérdést.

