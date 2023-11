Barátjával veszekedett a 21 éves nő, reggelre halott volt!

A szomszédok szerint a 21 éves Šarlota és 25 éves barátja, Daniel nap mint nap veszekedtek, csütörtökről péntekre virradóra viszont már utoljára. Pénteken reggel ugyanis a lány már halott volt. A kihívott mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Forrás: Nový Čas

A vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom) Sport utcát pénteken reggel rendőrök lepték el. Petra Klimešová mentőszolgálati szóvivő megerősítette, hogy a mentőket is riasztották a helyszínre, a kiérkező orvos azonban már csak a 21 éves lány halálát tudta megállapítani.

Az egyik szomszéd a Nový Čas-nak arról számolt be, hogy a mentőket állítólag a férfi hívta ki, miután reggel holtan találta a barátnőjét. A fiatal nő füléből és szájából is vér folyt.

A kerületi rendőrség szóvivője, Ingrid Krajčíková egyelőre csak a haláleset tényét erősítette meg, illetve hogy az eljáráshoz szükséges kezdeti, elsődleges műveletek elvégzése zajlik, a nyomozás érdekei miatt azonban egyebet nem árult el.

A szomszédok elárulták, hogy Šarlota nemrég költözött a házba a barátjához, viszont folyamatosan, minden nap veszekedtek, és ezt hallani lehetett. "Biztos, hogy verekedtek is, hisz az ilyesmit hallani. Én magam is kihívtam a rendőröket többször is, de senki semmit nem tett. Ez a srác nagyon problémás, drogozott" - mesélte a szomszéd, hozzátéve, hogy nemrég a vonat is elütötte, és a fél testét úgy kellett összevarrni. A nő viszont állítólag éppen a drogok miatt tért vissza folyton hozzá.

A Nový Čas úgy tudja, a rendőrség elvitte a fiatal férfit, azt ugyanakkor egyelőre nem tudni, mi történhetett az éjjel. A szomszédok viszont a Joj TV szerint arra gyanakszanak, hogy a férfi a vékonyka, alacsony nőt úgy megverhette, hogy abba reggelre belehalt.

(Nový Čas / Joj TV)