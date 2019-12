Bárcsak ne Kočner állna a Kuciak-gyilkosság mögött! - egy oknyomozó újságíró vallomása

Tódová a belügyi témákra akkor állt rá, amikor Kaliňák - és pártja - ellenzékbe került a 2010-es választásokat követően. Mivel a - most már a politikából is távozóban levő - smeres politikus akkor a parlament védelmi bizottságának az elnöke lett, az újságíró rendszeresen kommunikált vele. Tódová kedélyes embernek ismerte meg őt, aki barátkozni akart, letegeződni, aminek a hírportálnak dolgozó sajtómunkás sikeresen ellenállt. Aztán később, már miniszterként is mindig reagált a telefonhívásokra, amit nem tesz meg minden tárcavezető. Mindig azzal a vicceskedő kérdéssel vette fel a telefont, hogy: "Mit követtem el?" És amikor az újságíró mondott neki ezt vagy azt, akkor mindjárt intézkedni kezdett, és még meg is szokta kérdezni Tódovától, mit tegyen, kit rúgjon ki.

Aztán egy napon amikor az ismert zsurnaliszta felhívta az akkor még a belügyminisztériumot vezető smeres politikust, a szokványos humoros felütésre (Mit követtem el?) Tódová jelezte neki, van egy problémája, akit úgy hívnak, Ladislav Bašternák, mert a nevezett vállalkozó nevével összefüggő áfa-visszatérítési csalássorozat felett szemet huny a rendőrség. Erre

Kaliňák az ismert, "ok, rendben" megjegyzéssel reagált, hozzátéve, hogy utánanéz a dolognak és jelentkezik, ahogy szokott. És aztán már soha többé nem jelentkezett.

Tódová ekkor értette meg, hogy erre az ügyre érdemes lesz odafigyelni. Azt is elmondta a lapjának adott interjúban, hogy elégtételt érzett, amikor Bašternákot lecsukták öt évre. Meg azt is, hogy a rendőrök éberségét szinten kell tartani, mert az elítélt vállalkozó potenciális tanú lehet más bűncselekményekkel összefüggésben is.

Tódová beszélt arról is, volt-e oka félni a munkája miatt. Az újságíró kifejtette, hogy a Kuciak-gyilkosság előtt egyetlen kollégájának sem jutott volna eszébe az, hogy féljen.

Ha nyersen szeretnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy arról írtunk, amiről csak akartunk, a politikusok meg annyit loptak, amennyit csak akartak. Legfeljebb megjelent egy cikk, vagy elindult egy nyomozás és ők tovább loptak. - így Tódová.

De a tavaly februári nagymácsédi kettős gyilkosság töréspontot jelentett. "Nagyon azt kívántam, hogy ez ne Kočner legyen, mert ez azt jelentette volna, hogy én is a fenyegetettek közé tartozom, és Kuciak helyében lehetek. De Kočner most már fogságban ül, vele együtt a gyilkossággal meggyanúsított személyek is, és újra azt érzem, hogy nem kell félnem - vallja az elmúlt időszak legnagyobb visszhangját kiváltó bűncselekménnyel kapcsolatban Monika Tódová, a DenníkN oknyomozó újságírója.

