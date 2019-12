Bárdos: Olyan gyors az asszimiláció, hogy mindenképpen sebességet kell váltani

Ön vezeti a Magyar Közösségi Összefogás listáját, amelyen három párt és néhány civil szervezet képviselőjelöltjeit fogja össze. Nem sikerült azonban megegyezni a Híddal és az MKDSZ-szel, vagyis nem teljes a magyar összefogás. Sajnálja, hogy két magyar lista lesz?

Szerettem volna, ha egy listán indulnak a magyar pártok, úgyhogy igen, sajnálom. De már akkor, amikor az ötpárti tárgyalásokon nem vett részt Bugár Béla, a Híd elnöke, nyilvánvaló volt számomra, hogy Bugár nem akar megegyezni. Ha meg akart volna egyezni, akkor eljött volna. Az sem igaz, hogy a személyi kérdéseken bukott meg a megegyezés.

Ha nem a személyi kérdéseken, akkor min buktak meg a tárgyalások?

Azon, hogy a Híd nem volt hajlandó kijelenteni: a Smerrel nem hajlandóak az együttműködésre a választások után. Ez azért is furcsa, mert maga Bugár is elmondta egy korábbi tárgyalás során, hogy ha tudták volna, hogy ilyen a Smer, akkor nem léptek volna koalícióra vele. A tárgyalások során elfogadtuk azt is, hogy most már nem lépnek ki a koalícióból és a kormányból, végigasszisztálják az egész választási ciklust. Mi azt szerettük volna elérni, hogy egy választási párt jöjjön létre, amely egyértelműen azzal az üzenettel indul a választáson, hogy a következő időszakban váltást akar, és a Smer, az SNS, Kotleba és Harabin elfogadhatatlan számunkra. Azt szerettük volna, hogy ezt mondja ki a Híd is.

Tehát a Smerrel való együttműködés elutasítása miatt nem sikerült a megegyezés? Az MKÖ akkor sem lesz hajlandó együttműködni a Smerrel, ha olyan helyzet alakul ki a választások után, hogy a Fico pártja nélkül csak egy nagyon szűk többséggel bíró kormányt lehet megalakítani vagy a kormányalakítás nélkülük nem is lehetséges?

A Smerrel az MKÖ, amelynek én vagyok a listavezetője nem lép koalícióra semmilyen körülmények között. Ugyanis ez, a Peter Pellegrini által meghirdetett megújulás nem megújulás, a lapokat továbbra is Robert Fico osztja. Ez látszik a listájukból is, amelyen szinte csak Fico emberei szerepelnek. A pártelnök is maradt Robert Fico. A Smert akkor lehetne megreformálni, ha Robert Ficót teljesen félreállítanák, de ezt nem teszik meg. Ez a Smer ugyanaz a Smer, mint korábban volt, csak kicsit szebben kifestve. Igen, a választások még sok meglepetést okozhatnak, de a szlovákiai magyar választóink megérdemlik – és minden más nemzetiségű választónk is –, hogy a képviselőjelöltjeik elmondják, mit vállalnak. A nehezebb utat választottuk, nem azt mondjuk, hogy majd a választások után mondunk erről véleményt, ahogyan azt a Híd szerette volna.

A Híd a hírek szerint az utolsó pillanatban belement volna ebbe, ha egyben azt is kimondják, hogy Igor Matovičcsal és az OĽaNO-val is kizárják az együttműködést.

Ez már csak egy kétségbeesett próbálkozás volt, hogy eltereljék magukról a figyelmet. Különben is, hogyan lehet összehasonlítani a Smert és az OĽaNO-t? Nincsenek egy súlycsoportban. Mi az utolsó pillanatig kivártunk, hátha mégis lesz teljes összefogás. A névváltoztatási kérvényt is az utolsó pillanatban adtuk be. A teljes összefogás ugyan nem sikerült, de szerintem sokan értékelik azt, hogy mi kimondjuk, semmiképpen nem vagyunk hajlandóak lepaktálni a Smerrel, még akkor sem, ha nincs más megoldás. A Kuciak-gyilkosság után elképzelhetetlen, hogy olyan társasággal működjünk együtt, amely nem képes az önreflexióra.

Bugár végül egy tévéműsorban mondott olyat, hogy nem tudja elképzelni a választások utáni együttműködést a Smerrel…

Igen, miután látja, hogy az emberek nem veszik jó néven a korábbi álláspontjukat. De a választók majd eldöntik, hogy ez mennyire volt őszinte nyilatkozat.

Ön miért vállalta el a listavezetést?

Szerettem volna, ha egy fiatal jelölt vezeti a listát, de végül olyan döntést hozott a három párt, hogy olyan embert választanak, akinek már van kommunikációs tapasztalata. A másik ok a köztársaságielnök-választási tapasztalat. Már akkor, öt évvel ezelőtt is éreztem a választók részéről azt az igényt, hogy legyen összefogás. Én akkor nem csak MKP-s jelöltnek éreztem magam, és biztos vagyok abban, hogy nem csak az MKP-sok szavaztak rám.

Miután a Híd kiszállt a tárgyalásokból, már könnyű volt a megegyezés?

Az alapkérdésekben nem volt probléma, de a lista összeállítása nem volt könnyű.

Hogyan tud ez a társaság csapatként együttműködni, amikor komoly ellentétek vannak egyes jelöltek közt? Elég, ha a Simon-Csáky párost nézzük, akik között korábban nagy volt az ellentét.

Ez nem pártlista, ez a tényleges magyar közösségi összefogás. Ha egy választási párt létrejön, akkor az alapítóknak hozniuk kell a saját támogatásukat. Szerintem az MKP hozni fogja, és egyedül sem álltunk távol a parlamenti küszöbtől.

De mennyit tud ehhez hozzátenni a két másik társaság? A Magyar Fórum és az Összefogás is alig mozdult el a nulláról, szinte mérhetetlen a támogatottságuk.

Az Összefogás még teljesen új, nem is mérhették őket. De én biztos vagyok benne, hogy a lista megkapja az 5 százalékot. A közvélemény-kutatások sem teljesen pontosak a kisebbség esetében, és annak is lehet pozitív hatása, hogy a korábbi ellenfelek egy listán vannak, például Dunaszerdahelyen, ahol indul Hájos Zoltán és tavalyi ellenfele, Horváth Zoltán is.

Nem fogja ez inkább elrettenteni a választókat?

Aki erre a listára fel akart kerülni, az felkerülhetett. A választó pedig majd eldöntheti, hogy kit akar támogatni. Ha a jelöltek betartják azt, hogy nem kampányolnak egymás ellen, akkor szerintem eredményes lehet, ha mindenkinek sikerül mozgósítania a saját szavazótáborát. A fórumosok miért az MKP-s szavazókat szólítanák meg? Nagy József hidas EP-képviselő és miniszter volt, neki is van egy erős szavazóbázisa.

A közös választási program viszont még nem készült el, vagy legalábbis nem nyilvános. Ez nem azt mutatja, hogy a pártok közt is vannak ellentétek?

Mindhárom pártnak van programja, ezeknek nagy része szinte fedi egymást. Csak a hangsúlyokra, a sorrendre, az összefésülésre összpontosítunk, ez a munka folyik most. Ezért döntöttünk úgy, hogy karácsony előtt mégsem mutatjuk be a programot, valószínűleg január elején állunk majd vele a nyilvánosság elé. Olyan programot akarunk, amely mögé mindenki odaállhat.

Attól nem tartanak, hogy a Híd listája és a szlovák pártok listáin induló magyar jelöltek elvisznek annyi szavazót, hogy az 5 százalék nem lesz meg?

Az 5 százalék meglesz, az MKÖ-re leadott szavazatok nem vesznek el, bejutunk a parlamentbe. Az természetes, hogy a szlovák pártok is kihasználták ezt a fejetlenséget, ami az összefogás körül volt. Én még pozitívan is értékelem, hogy a szlovák pártok is keresik a magyar választókat, megpróbálják megszólítani őket. De ha megnézzünk a listáikat, azt látjuk, hogy az első magyar jelölt a 30. hely után van. Én örülnék, ha a pozitív viszonyulásukat a választások után is megtartanák. Azt szeretném, ha a választások után a déli régió is gyorsabb fejlődésnek indulna, felzárkózna.

Magával a listával, a jelöltekkel elégedett? Szerepel rajta az MKP szinte valamennyi régi politikusa, igaz, Csáky Pál, Berényi József és Szigeti László a lista végén kapott helyet.

Szerintem sikerült a fiatalítás, és ugyan tényleg rajta vannak a listán az MKP jól ismert politikusai is, de minden az egyéni kampányon múlik. Bárki feljebb karikázhatja magát, senkinek sincs bérelt helye az első tízben. Olyan polgármesterek, megyei képviselők vannak a listán, akik helyben komoly támogatottsággal bírnak. Biztosan előnyben vannak azok, akik már ismertek országos szinten, de a lista elején fiatalok vannak.

De ez azt is jelenti, hogy felmérni is nehéz, hogy milyen lesz a frakció összetétele, kikből fog állni, ha bejutnak a parlamentbe. Biztosítani tudják majd a jó értelemben vett pártfegyelmet?

A pártok is rendkívül fontosak a lista szempontjából. Az általuk aláírt memorandum azt is tartalmazza, hogy amikor parlamenti képviseletet szerzünk, akkor egy közös frakciót alapítunk, és a bejutott képviselők választják meg a frakcióvezetőt.

Az MKP-t többször éri az a vád, hogy a Fidesz előretolt helyőrsége, ami megnehezítheti az választások utáni együttműködést a szlovák pártokkal. Nem tart attól, hogy ez a vád az MKÖ-re is átragad?

Ezt egyértelműen a Híd gerjeszti, de valóban hallottam már szlovák politikusoktól is. Egyértelműen elutasítom, hogy az MKÖ-nek bárki fogná a kezét, bárki diktálna nekünk, bárki állna a háttérben. Szerintem a Híd bizonyos értelemben akár közelebb is állhat a Fideszhez, mint az MKP, hiszen Orbán Viktor jelentette ki a Fidesz kongresszusán, hogy hajrá Pellegrini, hajrá Smer, szurkolunk, hogy megnyerjék a választást. Mit mond az MKÖ? Semmiképpen nem egyezkedünk a Smerrel. Ki van együtt a Smerrel? Hát Bugár Béla és csapata.

Ez azért nem ilyen egyszerű. A Fidesz partnere Szlovákiában az MKP és nem a Híd. Az MKP a tagja a Magyar Állandó Értekezletnek, nem a Híd, és az MKP-t kérdezi a Fidesz, ha pénzt akar osztani Szlovákiában, nem a Hidat.

Igen, valóban, az MKP a Fidesz stratégiai partnere. De nem az MKP indul a választáson, hanem az MKÖ.

Tehát nem tart attól, hogy éppen ez a Fidesz-barátság akadályozza majd meg a bejutást és a választások utáni együttműködést?

Természetesen sokan fel akarják majd ezt használni ellenünk. Én magam sem értek mindenben egyet Orbán Viktor döntéseivel. De ne riogassanak azzal, hogy ha nem Bugár lesz a parlamentben, hanem az MKÖ, akkor romlani fog a szlovák–magyar viszony. Ez nem igaz. Nem lesz rosszabb, jobb lesz. Ami jó volt, azt megtartjuk, építünk rá. De nem lehet az eddigiekhez hasonló kis lépésekkel javítani a magyarok, Dél-Szlovákia helyzetét, ezt a csigatempót nem lehet folytatni. Olyan gyors az asszimiláció, hogy mindenképpen sebességet kell váltani.

Ez szép terv, de ha bejutnak is 5-6 százalékos támogatottsággal, hogyan akarják ezt felgyorsítani?

Most a legfontosabb a bejutás a törvényhozásba. Nem párt indul, hanem egy széles összefogás, egy választási párt. A parlamentben mindenkit partnernek tekintünk majd, akinek fontos a jogállam, a kisebbségi jogok, a regionális különbségek eltüntetése. Várjuk meg a választás eredményét, és majd az erőviszonyok ismeretében lehet ezen gondolkodni. Azt azonban elmondhatom, hogy a bejutást követően a jó oldalon fog állni az MKÖ csapata, ahogyan ezt korábban tette az MKP és a Radičová-kormányban a Híd is. Tudjuk, hogy nem egyszerű, de tisztességes módszereket akarunk alkalmazni.

Visszatérve a Fidesz és az MKÖ viszonyára: hajlandó elhatárolódni a Fidesz jogállamot, a civil társadalmat, az oktatást vagy most éppen a színházakat sértő, támadó lépéseitől, kijelentéseitől?

Nem tartom korrektnek, hogy szinte mindig Orbán Viktort és a Fideszt kérik rajtunk számon. Szlovákiában indulunk, szlovákiai választáson veszünk részt, a Szlovákiában élők problémáit akarjuk megoldani. De nem térek ki a kérdés elől. Európai, az uniót és a NATO-t támogató politikát folytatunk, ez egyértelmű. Fontosak a jószomszédi kapcsolatok is. Orbán Viktort lehet így is, és lehet úgy is értékelni. De politizálni csak úgy lehet, ha van mögötte támogatás, és ezt Orbán egyértelműen jól csinálja. Sok tekintetben viszont eltér a véleményünk, azzal például nem értek egyet, hogy a Kuciak-gyilkosság utáni tüntetéseket Orbán Soros György hatásának tulajdonította. Ennek a véleményemnek hangot is adtam. Az Európai Néppártnak tagja a Fidesz, az MKP, a Híd és a KDH is.

De a Néppárt néhány hónapja felfüggesztette a Fidesz tagságát, éppen Orbán politikája miatt.

Ebbe kár belemenni. A Fidesszel kapcsolatban az a legfontosabb, hogy az MKÖ-nek senki sem diktál. Visszautasítom, hogy bennünket bárki, Orbán Viktor vagy bárki más irányít. A fekete-fehér látásmódot nem tartom jónak, Orbán családpolitikáját például sokan jónak tartják.

Lajos P. János