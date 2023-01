Bárok toalettjében kapta a zsozsót a miniszter Žiga rokonától, ezt állítja a nagy korrupciós ügyek egyik koronatanúja

Štefan Žigát, a Smer-SD egykori kétszeres miniszterének, a Hlas-SD mai képviselőjének, Peter Žigának a rokonát azzal vádolják, hogy 2016 és 2020 között legalább 85 ezer euró készpénzt adott át a magasrangú rendőrségi tisztviselőnek Bernard Slobodníknak, aki ma a rendőrséget és a politikai vezetést érintő nagy korrupciós ügyek egyik koronatanúja. A gyanú szerint a vállalkozó a büntetlenségét vásárolta meg ezáltal.

Peter Žiga miniszter is kényelmetlen helyzetben az ügyben (Archív felvétel - TASR)

Bernard Slobodník korábban a NAKA pénzügyi részlegének igazgatója volt, hat éve ismerik egymást a kelet-szlovákiai vállalkozóval, Štefan Žigával. Korábban barátok voltak, de bő két éve már nem találkoztak. Slobodník a bíróságon elismerte, hogy korábbi barátságuk miatt nem könnyű neki Žiga ellen vallani, de időközben rájött, hogy a barátságuk idején átadott kenőpénzekkel Žiga a saját érdekeit tartotta szem előtt.

A vád szerint Štefan Žiga az évek során a rendőrségtől származó információkért, valamint azért fizetett, hogy az ő ügyeit elsüllyesszék. Megvesztegetéssel vádolják, amiért 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti. Ez azt jelenti, hogy feltételessel is megúszhatja. Ő azt állítja, ártatlan, és a vádalkut is elutasítja.

Slobodník korábbi vallomása kellemetlen helyzetbe hozza Peter Žigát is, mivel aszerint az ügy egyik kulcsfontosságú találkozója az egykori miniszter Aston nevű pozsonyi hotelében zajlott le a rokona és Norbert Bödör között, miközben Peter Žiga is jelen volt. Maga Peter Žiga úgy beszélt az unokatestvére fiáról, Štefanról, hogy nem tartozik azon rokonai közé, akikkel gyakran találkozott, utóbbi viszont vallomásával ezt megkérdőjelezi, mivel azt állítja, rendszeresen járt az Astonba, vagy Žiga irodájába, esetleg kávézókban találkoztak.

Slobodník vallomása szerint Žiga a kenőpénzeket bárok vécéiben adta át neki borítékban. Beszélt arról is, hogy Žiga egy idő után a többi rendőrrel is összebarátkozott, akik között a kenőpénzt szétosztották.

Slobodník ellen korábban eljárás folyt kenőpénz elfogadása ügyében, az együttműködésének köszönhetően viszont az eljárást egyelőre felfüggesztették.

Žiga a keddi tárgyaláson kétségbe vonta, hogy lett volna értelme bármiért is fizetnie, mivel szavai szerint sosem fenyegette őt büntetőeljárás, és azt is visszautasította, hogy információkat kapott pénzért.

Elismerte, hogy egymásnak többször is adtak különleges ajándékokat, de csak tárgyiakat, például egy ezer eurós konyakot vagy órát, de nem megvesztegetés céljából.

Žiga elmondása szerint Slobodníkkal teljesen véletlenül ismerkedtek meg cigizés közben az Országos Rendőrkapitányság épületében. Ezt a sztorit azonban a Žiga vizsgálati fogságáról döntő bíró, Ján Hrubala már tavaly kétségbe vonta, és most ezt támasztotta alá Slobodník is. Ő állítja, minden akkor kezdődött, amikor Tibor Gašpar akkori országos rendőrkapitány 2016 tavaszán beszélt neki róla, hogy a részlegén a NAKA-nál vizsgálnak egy kiterjedt gazdasági csalási ügyet, melyben Žiga egyik cége is gyanús. Ez volt az a bizonyos Valčeky-ügy, és Gašpar azt üzente Slobodníknak, hogy hamarosan megvalósul az ügyben egy találkozó.

Ez volt az a bizonyos találkozó az Aston hotelben, ahol a képbe már Peter Žiga is bejött. Slobodník szerint ugyanis a találkozón rajta kívül jelen volt a két Žiga, Norbert Bödör és Marián Kučerka, aki a Valčeky-ügyben nyomozott. Kučerka is megerősítette a vallomásában, hogy Peter Žiga jelen volt, állítása szerint viszont ő maga nem tudta, hogy Slobodník milyen találkozóra viszi. Žiga volt az egyetlen, akit felismert.

Slobodník vallomása szerint ezen a találkozón ismerte meg Štefan Žigát, aki pedig azt követően tanúként tett vallomást a Valčeky-ügyben, míg a gyanúsítottak köréből kikerült. Slobodník szerint ezután jelentkezett nála Norbert Bödör, a nyitrai oligarcha pedig a családja cége, a Bonul őrző-védő társaság székhelyén adott át neki 50 ezer eurót azzal, hogy a felét adja a vizsgálótiszt Kučerkának.

Kučerkát tavaly márciusban első fokon már 11 évre és vagyonelkobzásra ítélték kenőpénzek elfogadásáért, nemcsak a Valčeky, de más ügyekben is. E hét csütörtökön határoznak az ügyében a Legfelsőbb Bíróságon.

(Denník N)