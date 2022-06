BB12: Már csupán a helyszínen, viszont ott korlátlan számban válthatóak jegyek a 12. Bősiek Bősért fesztiválra!

A 4. Gyerkőcnappal egybekötött 12. Bősiek Bősért fesztivál 2022. június 10-én és 11-én kerül megrendezésre a bősi Amade parkban. A kétnapos fesztivál sokrétű programkínálata minden korosztály számára tartogat érdekességet, így a kellemes kikapcsolódás és jókedv mindenki számára garantált. A kétnapos fesztivál repertoárjából válogatva többek között látványos koncerteken, számos helyi és külföldi fellépő előadását élvezheti majd a nagyérdemű, a legkisebbeket és a szépkorúakat pedig ingyenes délelőtti programok várják. Annak ellenére, hogy a kedvezményes bérletek árusítása már befejeződött, napijegyek a helyszínen korlátlan számban kaphatóak majd! Érdemes viszont időben érkezni, hogy senki se maradjon le a kezdésről. Ugyanis a nagy érdeklődésre való tekintettel kisebb várakozási idővel lehet majd számolni a beléptetés során.

A fesztiválbérletek árusítása befejeződött, a helyszínen napijegyek válthatóak!

A napijegy ára (mindkét nap esetében): 15 euró /fő Gyermekeknek (szülő kíséretében) 10 éves korig a belépés INGYENES!

A bevétel egy részét idén is jótékony célja fordítják majd, hisz ahogy a fesztivál szlogenje is sugallja: „Szórakozva jótékonykodni a legjobb.“

Az előrejelzések szerint kellemes időjárásra számíthatunk a fesztivál teljes ideje alatt. A kedvezőtlen időjárás sem jelent majd akadályt, ugyanis rossz idő esetén egy óriás sátor nyújt majd védelmet a fesztiválozóknak (akár több ezer résztvevő számára is). A zavartalan fesztiválélmény érdekében a fesztivált megelőző napokban szúnyogirtásra is sor kerül majd a fesztivál helyszínén, a fesztivál idején pedig nagy létszámú biztonsági személyzet, elsősegély sátor képzett szakemberekkel és az önkéntes tűzoltók biztosítják majd a zavartalan szórakozást. "Belépéskor szigorú biztonsági ellenőrzésre kerül majd sor, így sorok kialakulására is kell majd számítani: drogot és más tudatmódosító szert, fegyvert, szúrószerszámot vinni a fesztivál zárt területére szigorúan tilos!" – mondta Jakus Zoltán, a polgári társulás megbízott elnöke.

A szervezők szépen kérik a résztvevőket, hogy tartsák be a biztonsági élőírásokat, s legyenek türelmesek.

(A hatályban levő jogszabály alapján a rendezvényen 18 éven aluliak csak szülői felügyelettel vehetnek részt! Szeszes ital és dohányáru árusítása 18 éven aluliak számára tilos!)

További információkért keresse fel a Bősiek Bősért Facebook-oldalát!

És most lássuk a részletes programot:

Június 10. (péntek)

17:00 Kapunyitás

19:00 BRUNO X SPACC

20:00 VALMAR

20:45 L´MEN PRALA

21:30 KUNU MÁRIO

22:15 AK-26

23:00 HERCEG

23:45 MISSH!

00:20 NEWIK

01:20 BOATECH

02:20 LARIONGRANDE

03:00 VXDX

Június 11. (szombat)

Napközben ingyenes programok:

10.00 - 16.00 Gyerkőcnap és szépkorúak délutánja

"Jó ebédhez szól a nóta"

12:00 Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László

14:00 Kosáry Judit

17:00 Kapunyitás

18:30 GINOKA

19:15 TWINPIX

20:00 LAKITS

20:30 T.DANNY

21:15 KKEVIN

22:00 BURAI

22:45 G.W.M.

23:30 KRÚBI (LIVE)

03:30 DJ STERBINSZKY & MYNEA

02:00 BÁRÁNY ATTILA

03:00 DJ KRISS

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

(PR-cikk)