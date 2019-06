BB9: Jön az EDDA Művek, a Follow The Flow, Kökény Attila és még sokan mások

Három nap, rengeteg fellépő, értékes nyeremények és vidám gyereknap. Hogy csak néhányat említsünk a fellépők közül: EDDA Művek, Follow The Flow, Kökény Attila, Oszvald Marika, AK26, Sterbinszky, Newik, Pixa... Ráadásul péntek este Pumped Gabo és Aurelio is együtt bulizik majd a közönséggel, egy igazán fergetegeset és gazdára talál egy vadonatúj személyautó is. A legkisebbekre is gondoltak a szervezők, hiszen a fesztivál ideje alatt különféle gyerekprogramokkal, szombaton pedig 10-től 17 óráig vidám gyereknappal várják őket.

Ahogy azt már megszokhattuk, most is a bősi Amade park ad otthont a 2019. június 7. és 9. között megrendezésre kerülő 3 napos fesztiválnak. Idén is óriás nagyszínpad, hatalmas fény- és lézershow, füstgépek, LED-falak, óriássátor, számos helyi és külföldi sztár és előadó, valamint értékes tombolanyeremények várják a fesztiválozókat: a fődíj egy vadonatúj Škoda Fabia személygépkocsi. A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is jótékony célra fordítják a bevétel egy részét, hisz ahogy a fesztivál szlogenje is sugallja: „Szórakozva jótékonykodni a legjobb.“

"Az eső és rossz idő sem jelenthet akadályt, ugyanis az egész rendezvénysorozat egy óriási rendezvénysátor alatt kerül megrendezésre. A zavartalan szórakozás és a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében nagy létszámú biztonsági személyzet, elsősegély sátor képzett szakemberekkel és az önkéntes tűzoltók is a helyszínen lesznek. Belépéskor szigorú biztonsági ellenőrzésre, így sorok kialakulására is kell majd számítani: drogot és más tudatmódosító szert, fegyvert, szúrószerszámot vinni a fesztivál zárt területére szigorúan tilos!" – mondta Jakus Zoltán, a polgári társulás megbízott elnöke.

A helyszínen kizárólag napijegyek válthatóak! A napijegy ára: pénteken és vasárnap 10 euró, szombaton 12 euró 10 éves korig a belépés INGYENES!

(A hatályban levő jogszabály alapján a rendezvényen 18 éven aluliak csak szülői felügyelettel vehetnek részt! Szeszes ital és dohányáru árusítása 18 éven aluliak számára tilos!)

Az idén sem maradhat el a már hagyományosnak számító tombolasorsolás értékes nyereményekért. A tombola sorsolására a programsorozat harmadik napján, azaz vasárnap 22:30 órakor kerül sor.

1. díj: Škoda Fábia személygépkocsi

2. díj: Olaszországi utazás

3. díj: Telekom VOLT Fesztivál 2019 bérlet

A megvásárolt bérletek 3 tombolajegyet is tartalmaznak. További tombolajegyek a helyszínen is vásárolhatók 10 euróért / db.

Figyelem! A bősi parkban idén sátorozásra is lehetőség nyílik. A sátorhelyeket a fesztivál első napján 16:00 órától lehet elfoglalni. 3 napos bérlet sátorozásra: 10 euró / max. 3 fős sátor

Lássuk a részletes programot:

Június 7. (péntek)

18:00 - Kapunyitás

20:30 - AK26 (HU)

21:15 - DJ Nikita (HU)

22:00 - DJ Purebeat (HU)

22:50 - DJ Daniel Nike (HU)

23:50 - DJ Steve Judge (HU)

00:40 - DJ Miamisoul (HU)

01:30 - DJ Peter Makto (Dandy) (HU)

02:20 - DJ Willcox (HU)

03:20 - DJ Imi Juhos (SK)

04:00 - DJ Willcox (HU)

+ az est folyamán Pumped Gabo és Aurelio

Június 8. (szombat)

10:00 - 11:00 Alakformálás Krisztával

10:00 - 17:00 Gyerkőcnap - Sissi, azaz Oravec Szilvia zenés műsora

18:00 - Kapunyitás

18:30 - Üdvözlő beszéd és megnyitó

19:00 - Pataky Művek élő koncert (HU)

20:00 - Edda Művek 120 perces élő nagykoncert (HU)

22:30 - Follow The Flow élő nagykoncert (HU)

23:45 - DJ Newik (HU)

00:40 - DJ Zareh Kan & Goldsound (HU)

01:40 - DJ Pixa (HU)

02:40 - DJ Sterbinszky (HU)

03:30 - DJ Psylentine (SK)

04:00 - Darnay Adrián (SK)

Június 9. (vasárnap)

15:30 - Kapunyitás

16:00 - Kosáry Judit, Bősi Szabó László, Dóka Zsuzsa

17:00 - Nagy Mónika, Nagy Dávid és Nagy Szilárd

17:30 - Fodor testvérek

18:00 - Ladacsi Mónika & Hetényi Gergő

18:30 - PitVipers

19:00 - Night Ride

19:30 - Oszvald Marika operett énekes (HU)

21:00 - Kökény Attila élő nagykoncert (HU)

Egyéb programok:

kézműves foglalkozások és bemutatók: Bősi horgolókör és kosárfonás

képkiállítás, ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmérés

ingyenes légvár és programok gyerekeknek

+ apró ajándékokkal kedveskedünk a családosan érkezőknek

További információkért keresse fel a fesztivál Facebook-oldalát!

A rendezvény ideje alatt forgalomkorlátozás lép majd érvénybe, amely a Békavár utca Park utcáig terjedő szakaszát érinti, amelyet ideiglenesen egyirányúsítanak majd.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

(PR-cikk)