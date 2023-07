Beállnál ennyiért a pult mögé? Utánajártunk, milyen fizetést kínál a dunaszerdahelyi McDonald's

Még az év elején kapott nyilvánosságot a hír, hogy a McDonald‘s a Csallóközben is terjeszkedne. A világszerte ismert gyorsétteremlánc Dunaszerdahely városát nézte ki magának, sőt, 2023 januárjában fel is vásárolta a Nay áruházlánccal szembeni földterületeket. Az építkezések már elkezdődtek, mi pedig arra voltunk kíváncsiak: mekkora fizetésre is számíthatnak a dunaszerdahelyi meki leendő dolgozói?

Kérdéseinket továbbítottuk a vállalat sajtóosztálya felé, akik közölték, hogy a „csallóközi meki“ lesz a 42. olyan gyorséttermük, amelyet Szlovákiában nyitnak majd meg. Igaz, az ünnepélyes megnyitó pontos dátumát nem árulták el (egy álláshirdetés szerint őszig még biztos várnunk kell), azt viszont közölték, hogy hány új munkahely jönne létre általuk:

„Hosszú távú licencpartnerünk ebben a régióban is 70 új munkahelyet kínál majd.”

- közölte portálunkkal Lucia Poláčeková a McDonald’s helyi PR menedzsere.

Annyit még elárultak, hogy már most nagy energiákkal keresik a leendő munkatársakat, akik majd a dunaszerdahelyi kirendeltség irányításáért, a munkatársak betanításáért, az adminisztrációért és a felszolgálásért lesznek felelősek.

Mennyi az annyi?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az egyes pozíciókban mekkora fizetésre számíthatnak a cég jövőbeli dolgozói. A kérdésünkre konkrétan nem válaszoltak, vagyis azt, hogy egy adminisztratív munkás mennyivel fog többet keresni, mondjuk egy felszolgálóhoz képest, nem árulták el. Ehelyett egyetlen összeget adtak meg, amelyből következtetni tudunk majd, hogy mire is számítsunk:

„Az egyes munkakörök bruttó bére 1200 euró körül fog mozogni.“

- válaszolta a vállalat sajtóosztálya.

Ebből az összegből kiindulva tisztán 850€-920€ euró közötti fizetésre számíthatnak a leendő munkavállalók. Hogy ez jónak számít-e, azt az olvasóinkra bízzuk. Ha objektíven nézzük, Szlovákiában a nominális átlagbér 2023 első negyedévében bruttó 1327 euró volt. Így azt a következtetés vonhatnánk le, hogy átlagon aluli fizetéseket kínál majd a McDonald’s, viszont ha leszűkítjük a kört csak a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátóipar ágazatára, ott a bérek bruttó 771 euró körül mozognak. Az adminisztratív szolgáltatás szektorában (hiszen ahogy azt fent is írtuk, ebbe a pozícióba is keres munkatársakat a McDonald’s) idén januártól márciusig átlagosan bruttó 1075 euró volt az átlagbér.

A meki munkatársakat keres Dunaszerdahelyen

Az interneten egyébként már megjelentek az első álláshirdetések, a profesia.sk nevű oldalon például manager trainee-t (ez egy középvezetői pozíció) kerestek. Itt bruttó 1250 eurós fizetést kínálnak. A hirdetés leírásában pedig pontosabb infókat is kapunk. Ezek szerint ebben a pozícióban szerződés szerinti 930 eurós alapbért kínálnak, alatta pedig külön tételként egy 219 eurós juttatás is szerepel az egyenruha után.

A rövidke táblázatból az is kiolvasható, hogy a szombati műszakért + 2,01€/óra, a vasárnapokért + 4,02€/óra jutattást kapunk ebben a pozícióban. Az esti műszakban dolgozó manager trainee óránként még 1,61 euróval gazdagodhat. A hétvégi bónuszokkal főleg a középiskolások és az egyetemisták járnak jól.

Plusz juttatások

Lucia Poláčekovánál aziránt is érdeklődtünk, hogy az anyagiakon túl, milyen plusz juttatásokat kínálnak még az ott dolgozóknak. Válaszában hangsúlyozta, hogy a jövőbeli munkatársaik ingyenes étkeztetésben részesülnek egy bizonyos összeg felett, továbbá számos kedvezményhez is hozzáférhetnek majd a McDonald’s applikációján keresztül. Ezen felül multisport kártyát is kapnak, és hűségjutalmakban (jelentsen ez bármit is) is részesülnek. Fontos életeseményekkor pedig plusz szabadságot is kapnak.

„Végül, de nem utolsósorban, a csapattal együtt élvezheti majd az egyéni céges előnyöket, amelyek között szerepelnek például a népszerű csapatépítő tevékenységek”

- zárta le Poláčeková.



