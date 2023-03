Beárnyékolódik a jó hír, hogy Matovič Gyimesistül kipottyanhat a parlamentből

Ha márciusban lennének a parlamenti választások, akkor azokat a Smer nyerné a szavazatok 17,6 százalékával. A második helyen a Hlas-SD végezne (17,1 százalék), a harmadikon pedig az egyelőre parlamenten kívül politizáló Progresívne Slovensko (12,1 százalék). Az OĽaNO-nál még a Szövetség is erősebb, ami elsőre jól hangzik, de egyikőjük sem jutna be a parlamentbe.

Ez a Focus ügynökség által végzett felméréséből következik, ami a Markíza Na telo című tévéműsor számára készült.

Kissé erősödni látszódik a Republika is, amelyik most 9,6 százalékot kapna. A kormánypártok közül a Sme rodina szerepelne a legjobban, ők most 7,7 százaléknál tartanak. A parlamenti küszöböt átlépné a KDH (5,8 százalék) és az SaS (5,1 százalék) is, és rajtuk kívül utolsóként az Eduard Heger vezette új párt, a Demokrati (5 százalék) is - éppen hogy, de - bejutna a törvényhozásba.

A Szövetség 4,7 százalékos népszerűségnek örvendhet, a három évvel ezelőtti választások győztese, az OĽaNO meg most 4,3 százalékon áll. A Magyar Fórumot meg 1,5 százaléknyian látnák szívesen a parlamenten belül.

(Denníkn)