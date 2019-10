Bebizonyosodott: a szlovákokkal ellentétben a magyar válogatott zárt kapuk előtt játszik majd

A magyar szervezet honlapján közölte az UEFA ítéletét, egyben emlékeztetett, hogy az MLSZ döntése értelmében az azeriek elleni mérkőzésre 14 év alatti utánpótlás-játékosok és futballt szerető fiatalok meghívásával igyekszik egy Eb-selejtezőhöz illő szurkolói hangulatot teremteni. Ennek érdekében várják iskolák és sportszervezetek jelentkezését a gyerekjegy.mlsz.hu oldalon.

Kiemelték: határozottan kérik a horvátországi Eb-selejtező összecsapásra utazó szurkolókat, hogy kerüljenek mindenfajta rasszista megnyilvánulást, és a csapatot biztatással segítsék. Az elmúlt öt évben többször is el kellett járni a magyar szövetséggel szemben a nézőtéri rasszista magatartás miatt, így visszaesőként még súlyosabb büntetésekre is számíthat. Hangsúlyozták: hasonló viselkedés után pontlevonással vagy akár a selejtező-sorozatból való kizárással is büntethet az UEFA. A magyar válogatott jövő csütörtökön Horvátország vendége lesz Splitben, majd három nappal később a Groupama Arénában fogadja Azerbajdzsánt.

Ahogy arról még szeptember végén írtunk, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elfogadta a szlovák szövetség fellebbezését, így a korábbi ítélettel ellentétben mégsem lesz zárt kapus a Wales elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzés.

MTI