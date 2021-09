Befagyott az óraátállítás eltörlése

A szlovák kormányhatározat - összhangban az Európai Parlament határozatával - azzal számol, hogy 2021-ben végleg elbúcsúzunk az óraátállítástól.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

Ez azonban egyelőre biztosan nem fog megtörténni, és maradunk az eddigi gyakorlatnál - vagyis az őszi-nyári óraátállításnál.

Legközelebb október 30-ról 31-re állítjuk vissza egy órával az óráinkat, és térünk át a téli időszámításra - amely a kettő közül a természetesnek számít.

Az óraátállítás eltörlésének ötletével még 2018-ban az Európai Bizottság jött elő, és a később jóváhagyott tervek szerint 2021 lett volna az utolsó év az Európai Unióban, amikor óraátállításra kerül sor. Vagyis azok az országok, amelyek a télit választják, most októberben állították volna át utoljára az órákat, akik pedig a nyárit, azok októberben már nem is folyamodnának az "óratekeréshez".

A világjárvány miatt azonban ez a téma teljesen a háttérbe szorult, és hosszú ideig szó sem volt róla. Az intézkedés most pedig már egyáltalán nem is aktuális, Csehország például most szeptemberben hozott határozatot arról, hogy a következő 5 évben nem folyamodnak az óraátállítás eltörléséhez.

"Az Európai Unióban jelenleg nincs kilátásban az óraátállítás végleges eltörlése. Véleményem szerint a következő években nem szabadulunk meg az óraátállítástól. Egyelőre minden marad a régiben"

- nyilatkozta a Denník N-nek Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár.

A téma lezárását nehezíti, hogy ahány ember, annyi vélemény. Bár az egyes időszámításoknak vannak tudományos előnyei és hátrányai is, azok nagyban függnek az adott ország földrajzi adottságaitól. Valaki attól tart, hogy a nyári időszámítás véglegesítésével télen reggelente túl sokáig lesz sötét, más attól, hogy a téli időszámítás mellett nyáron korábban fog sötétedni.

Másrészt az is fontos, hogy a szomszédos, és egymásnak fontos államok egy időzónában maradjanak. A lengyelek nem akarnak más időzónában lenni, mint Németország, a franciák is inkább egyben maradnának a németekkel, és hát az is furcsa volna, ha Szlovákia más időszámítás mellett döntene, mint Magyarország vagy Csehország - hiszen akkor más időzónában lenne az ország a szomszédokhoz képest.

De mivel az óraátállítás eltörlése bizonytalan időre eltolódott, egészen biztos, hogy az EU-tagállamok még az eddiginél is alaposabban tudják majd mérlegelni, mi számukra a legmegfelelőbb megoldás. És az is lehet, hogy ez a nyári és a téli óraátállítás megtartása lesz.

(Denník N/parameter)